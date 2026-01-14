Guerra abierta en Pasapalabra: el programa de Antena 3 muestra su máxima tensión

El rosco de Pasapalabra sigue sin encontrar un flamante ganador. Si 2025 estuvo marcado por los apasioanantes retos entre Manu y Rosa, que mantuvieron en vilo a los espectadores por saber quién acabaría por hacrse millonario, este 2026 parece seguir al menos por ahora, la misma dinámica.

Ni la gallega ni el madrileño logran dar con todas las respuestas correctas, condición imprescindibe para alzarse como ganadores. Lo que sí es cierto es que la audiencia parece deseperarse tras tantos meses en busca del triunfador del programa.

Esto ha hecho que algunos usuarios acaben saltando incluso en X por las supuestas ayudas que estaría recibiendo Rosa en algunas de las pruebas.

"A Rosa AYUDA DIVINA en "Dónde están" y "J,Y" (descaro) Rosa contestó la "Z" en 1ra vuelta y no le balidaron, solo en la 2da buelta. A Manu le pusieron 4 difíciles "G, Q, T, Z". Algo oscuro sucede en PASAPALABRA, para favorecer a la argentina...", decían en la red social.

Mientras que otros no dejan escapar la oportunidad de lanzarle una indirecta a Manu. "¿Me estáis diciendo que a 13 de enero la enciclopedia Manu aún no ha ganado? ¿En serio? Os estáis pasando con el feminazismo. Programas feminazis con roscos de párvulos a Rosa, no los veo. Que os den, @antena3com", decía un usuario.

Un formato con raíces británicas y éxito nacional

Inspirado en el programa británico The Alphabet Game, Pasapalabra aterrizó en España de la mano de Telecinco. A lo largo de los años, ha pasado por distintas cadenas hasta su actual etapa en Antena 3, donde sigue cosechando éxitos más de dos décadas después de su estreno. Su longevidad se debe en gran parte a un formato ágil, inteligente y desafiante, que ha sabido renovarse sin perder su esencia.

El concurso gira en torno a pruebas de agilidad mental y lingüística, siendo el “rosco final” el momento cumbre del programa. En él, los concursantes deben adivinar palabras siguiendo el orden alfabético a partir de definiciones dadas, lo que convierte el espacio en un ejercicio tan entretenido como didáctico.

Una huella profunda en la cultura popular

El impacto de Pasapalabra trasciende lo televisivo. Su influencia se percibe en el lenguaje cotidiano —con expresiones como "pasapalabra", usada habitualmente para esquivar preguntas— y en el surgimiento de programas similares. Se ha ganado un lugar privilegiado en los hogares españoles, donde ha unido a diferentes generaciones en torno al conocimiento y el entretenimiento.

El programa también ha contribuido a fomentar el interés por el vocabulario y el idioma, convirtiéndose en una herramienta inesperada pero efectiva de aprendizaje informal.