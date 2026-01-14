Las impactantes imágenes de Sara Carbonero tras su intervención de urgencia: la periodista aparece en Madrid caminando muy despacio y con dificultad

Después de once días de ingreso hospitalario en Lanzarote donde estaba disfrutando de sus vacaciones de Navidad junto a su pareja, José Luis Cabrera y un grupo de amigos, Sara Carbonero ha recibido finalmente el alta. Como muestran las imágenes, la periodista y su pareja regresaban a la capital madrileña este mismo martes a última ahora de la noche cuando los veíamos aterrizar en el aeropuerto de la ciudad accediendo a las instalaciones por la zona VIP.

Caminando muy despacio y con alguna dificultad más que visible, Sara llegaba al aeropuerto agarrada al brazo de su pareja con el que rápidamente se subía a una furgoneta que le estaba esperando a poco metros para poder regresar a casa y continuar con su recuperación cuanto antes.

Hay que recordar que Sara tuvo que ser intervenida de urgencia el pasado 2 de enero cuando llegaba al Hospital José Molina Orosa de Lanzarote debido a un fuerte dolor abdolimnal mientras disfrutaba de unass divertidas vacaciones entre amigos. Tras varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, Sara era trasladada a planta el 8 de enero donde ha permanecido hasta obtener el alta definitiva con la que ha podido volver a casa.

Las razones del inesperado ingreso hospitalario

No ha sido hasta este miércoles cuando hemos salido de dudas gracias a la exclusiva de la revista ¡HOLA! que publicaba que el ingreso de Sara no tiene nada que ver con su enfermedad, sino con un "fuerte dolor abdominal" del que los médicos han encontrado la causa, por el que fue intervenida horas después de su hospitalización y del que "se está recuperando". "No está grave, todo está tranquilo" ha afirmado rotundo el entorno de la periodista a la publicación.

Tres días más tarde, la revista 'Semana' revelaba en primicia este delicado momento para la periodista y las especulaciones no tardaban en surgir respecto a si se podría tratar de una recaída del cáncer de ovario que sufrió en 2019 y del que se recuperó favorablemente.