'Y ahora Sonsoles'

Julio Iglesias encuentra en su amigo Ramón Arcusa a su mayor defensor con un curioso argumento: "Es un montaje del Gobierno"

El también cantante ha sido entrevistado por Sonsoles Ónega, disparando contra el actual ejecutivo

'Y Ahora sonsoles'

'Y Ahora sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

El caso de Julio Iglesias sigue copando las televisiones en nuestro país, con la nueva información adelantada por 'El tiempo justo' de que la policía dominicana ya investiga al cantante por las agresiones sexuales a sus exempleadas.

Esta tarde, en 'Y ahora Sonsoles' han querido saber la opinión de Ramón Arcusa, exintegrante del Dúo Dinámico y amigo personal de Iglesias: "Es un montaje, lo tengo clarísimo", ha dicho nada más comenzar su conexión por videollamada.

"Si alguien ha sido acosada o violada, va al hospital y a la policía, pero si pasan semanas o meses, es consentido" ha continuado explicando para terminar poniendo en duda la fuente de esta investigación: "Si lo hubiera sacado ABC, me hubiera preocupado", pero "es pro-Sánchez y al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos".

TEMAS

El Principado rehabilitará, en dos fases, cubiertas y muros del Museo Arqueológico ante las filtraciones de agua

Así se vive el Cultu-Sporting en la Casa de León en Gijón: "Tenemos el corazón dividido"

Del exilio en Venezuela a triunfar en Gijón con un locutorio y una tienda latina que tiene clientes de toda España: “Vendimos todo lo que teníamos y empezamos de cero”

El precio de 100 pesetas de plata y un Ibex con menos expectativas

De Corvera al liderato mundial: Israel Amorín brilla en la Copa del Mundo de parabobsleigh

San Juan reza por el pueblo iraní

Fallece "Maxi", jugador del Oviedo de los años 70

