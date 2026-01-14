Ya es oficial, Jessica Bueno presenta a su nueva ilusión tras filtrarse la infidelidad y comparte una foto sorpresa de su embarazo

Jessica Bueno está feliz e ilusionada al lado de Roberto Mendoza y, a pesar de la polémica que les ha perseguido desde que salió a la luz su incipiente relación con el músico andaluz hace apenas una semana, no está dispuesta a esconderse.

Y tras dejar claro que nada hay de cierto en que su nuevo novio tendría pareja cuando empezaron a intimar a principios del mes de diciembre, y confesar que por el momento no quiere poner etiquetas a lo suyo porque prefiere ir con "pies de plomo", la pareja ha reaparecido de lo más cómplice ante las cámaras.

Confirmando sin necesidad de palabras que su historia de amor se está consolidando a pasos agigantados aunque haya dicho que está "soltera" y que simplemente se están "conociendo", la modelo se ha reencontrado con su nuevo 'amigo especial' en una cafetería cercana a su domicilio para disfrutar de un desayuno para dos a salvo de miradas indiscretas.

Tras una hora en el interior -donde se habrían mostrado muy cariñosos antes de enfrentarse a las cámaras-, Jessica y Roberto abandonaban el local y, entre sonrisas y confidencias, recorrían a pocos centímetros de distancia el centenar de metros que les separaba de sus coches.

De lo más relajado a pesar de que no está acostumbrado a que la prensa siga sus pasos, el músico ha incluso presumido de lo más sonriente de que el violín que un músico tocó el otro día en el último partido del Betis es suyo.

Al llegar a sus respectivos vehículos, la pareja se ha mostrado de lo más tímida, y lejos de despedirse con un beso o un abrazo, Jessica ha continuado su camino sin nisiquiera acercarse a su novio evitando (por el momento) regalar su primera muestra de cariño pública con Roberto.

Pero no solo tiene ojos para su nueva pareja. La modelo ha aprovechado para compartir en Instagram un emotivo counicado acompañado de una imagen de ella embarazada y dedicada a sus hijos.

Un año que me transformó por dentro y por fuera. Tenía 25 años

Fui mamá en febrero de mi segundo hijo

Mi mayor tenía solo 3 añitos y, de repente, todo era más intenso…

más amor, más cansancio y más responsabilidad.

También hubo momentos duros.

Ser mami de dos, estar sola en Bilbao, aprender a sostenerlo todo sin red.

No siempre fue fácil, pero sí real.

Aun así, encontré fuerza donde no sabía que la tenía.

Me puse en forma, iba al gym cada día con @natinatcoll.

Y ese verano pasé mucho tiempo con mi primito del alma @davidgarciia6, también me creí running girl

Corría cada día… aunque el amor por correr solo duró lo que duró el verano

(no me enganché, pero fue una experiencia que también me marcó).

También desfilé para un viejo amigo @alejandropostigo como cada año y esa foto que me hicieron en la prueba del vestido no puede ser más bonita….

Esas fotos embarazada, tan mías, tan bonitas, tan llenas de vida…

Ah y me puse más rubia que nunca

2016 fue caos, crecimiento y amor del bueno, aprendí a multiplicar el amor por dos.

Y hoy lo miro con orgullo.