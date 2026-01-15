Julio Iglesias confiesa tras las graves acusaciones de agresión sexual: "Esclavas"

Julio Iglesias ha roto su silencio. Un día después de salir a la luz la denuncia que dos exempleadas del hogar han presentado contra el artista en la Audiencia Nacional acusándolo de agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal a lo largo de varios meses del año 2021 cuando formaban parte del servicio doméstico en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, y ante el aluvión de informaciones que están surgiendo ante un asunto tan grave y delicado como este, el exmarido de Isabel Preysler ha hecho sus primeras declaraciones.

Después de que su entorno deslizase -entre ellos su íntimo amigo Ramón Arcusa, mitad del Dúo Dinámico- que Julio está tranquilo, aunque afectado y lógicamente preocupado por la repercusión internacional que están teniendo estas acusaciones que han destapado esDiario.es y Univisión a través de un reportaje de investigación con el desgarrador testimonio de las dos extrabajadoras narrando al detalle cómo el cantante abusó presuntamente de ellas y las agredió sexualmente tratándolas prácticamente como "esclavas", ahora es el propio padre de Enrique Iglesias el que ha tomado la palabra.

Comunicado oficial

A pesar de lo complicado del momento, y de que asegura que todavía no ha llegado la hora de hablar para defenderse de este escándalo sin precedentes, Julio no ha dudado en atender a la llamada de la revista ¡Hola! por la gran amistad que les une desde hace décadas; y, como desvela la publicación en exclusiva, por el momento prefiere ser prudente aunque sí ha asegurado que está tranquilo pese a la gravedad de las acusaciones.

"No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto", apunta, ya que el artista está preparando su defensa con su equipo de abogados y está convencido de que "todo se va a aclarar" antes de lo que pensamos.

"Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido", revela ¡Hola!, que además explica que, aunque en este duro trance han optado por el silencio público -ya que el propio Julio habría pedido a su entorno cercano que no hablen de él públicamente ni siquiera para defenderle- tanto su mujer Miranda Rynsburger como sus ocho hijos "niegan rotundamente los hechos en privado y muestran su estupor ante lo que está sucediendo".

Nuevas imágenes

A raíz de la profunda investigación publicada por eldiario.es tras una labor de 3 años y en colaboración con Univisión, la hemeroteca no deja de arrojar más luz sobre el que sería uno de los escándalos sexuales más impactantes de los últimos años en los que estaría involucrado un personaje de las dimensiones mediáticas de Julio Iglesias.

Tras destaparse un escándalo que promete ir para largo, las imágenes del cantante protagonizando incómodos momentos con presentadoras varias, artistas o cantantes han empezado a correr como la pólvora en redes, desatando todo tipo de comentarios. Uno de los más explícitos lo compartía la periodista Almudena Ariza, quien subía a X un corte de video en el que se ve al cantante con la presentadora Susana Giménez en 2004. Un fragmento de entrevista en el que Julio Iglesias no paraba de insistir a la presentadora en darle un beso, algo que consiguió en varias ocasiones durante el televisado encuentro, a pesar de las reticencias de esta y de su actitud, visiblemente incómoda.