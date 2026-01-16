Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bertín Osborne hace saltar las alarmas con un inesperado comunicado sobre su estado de salud: "Atención, importante..."

El cantante lleva meses alejado de la vida pública

Benito Domínguez

Saltan las alarmas por el estado de salud de Bertín Osborne al haberse cancelado uno de sus compromisos profesionales. El presentador de televisión iba a ser el pregonero de las fiestas de la Virgen de la Paz desde el Ayuntamiento de Alcobendas y ahora esta institución ha emitido un comunicado por redes sociales.

El Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado que "por motivos de salud del cantante, Bertín Osborne no podrá acudir este domingo, pero nos acompañará el próximo jueves 22". De esta manera, "la celebración del pregón, prevista para este domingo, se aplaza al jueves 22 a las 18h".

Por el momento, Bertín no ha roto su silencio y no ha hecho ninguna aclaración sobre el motivo que le ha llevado a aplazar, con dos días de antelación, su aparición en Alcobendas.

Impactante comunicado

"ATENCIÓN IMPORTANTE

La celebración y todo el programa festivo previsto con motivo del pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz (actuación de DJ Pulpo y reparto de chocolate con churros) para este domingo 18 de enero, se aplaza al próximo jueves 22 de enero en el mismo horario.

Lamentablemente, por motivos de salud del cantante, Bertín Osborne no podrá acudir este domingo, pero nos acompañará el próximo jueves 22.

¡Os esperamos para compartir juntos esta tradición!", reza el comunicado que ha compartido en Instagram el Ayuntamiento de Alcobendas.

