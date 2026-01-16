Las luces se apagan y sube la temperatura en la sala de intimidad total de First Dates: el impactante momento que han protagonizado dos solteros en el programa

En First Dates, dejarse llevar por la pasión del momento es algo de lo más habitual. Los solteros llegan a plató con el objetivo de pasar una velada divertida, darlo todo o incluso encontrar el amor. Pero antes, lo primero es hacer "match" y que ambos tengan interés en conocerse y avanzar en la cita.

A veces, la primera impresión determina cómo será el encuentro y es que muchos no se cortan al confesarse sobre qué les ha parecido a primera vista, su cita. En esta ocasió, la cita entre Elisa y Fabio pareció superar sin problema ese primer filtro ya que ambos se gustaron nada más verse.

Ya en la mesa, Elisa le contaba a Fabio lo que busca en una relación: "Depende un poco de con quien este y lo que le guste a la otra persona. He tenido relaciones abiertas que han funcionado muy bien y relaciones cerradas en las que he estado súper feliz”. Algo en lo que parecía coincidir con el soltero: "Creo que pensamos de la misma manera".

Tal fue la química entre ambos que dieron rienda suelta a su pasión en la sala de intimidad total. Un reservado en el que se conocieron más a fondo entre apasionados besos. Tal fue la fogosidad del momento que no dudaron en apagar la luz para tener más privacidad.

En un momento, el italiano le pedía a su cita que se levantase para poder verla bien. "Le doy un nueve", aseguraba.

Un encuentro que fue tan sobre ruedas que ambos coincidían en que querían verse de nuevo en una segunda cita.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.