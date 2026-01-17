Rompen el silencio sobre Belén Esteban tras el adiós a su programa con María Patiño: "Es un producto que está totalmente desfasado y no tiene hoy en día ningún recorrido"

"Hace una sroas s eha emitido un cominicado por parte de esta cadena y también pior parte de la productora que hace este programa anunciando que esta vaentura llega a su fin. No vamos a ser nadie a partir del 30 de enero". Así anunciaba Carlota Correder ale final de No somos nadie en Ten, programa en el que yrabajaba junto a otros compñaeros del extinto Sálvame como Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández.

El programa llega a su fin y lo hace en un momento en el que La Patrona participará en el programa de La 1 'Top Chef: Dulces y Famosos' En un encuentro con verTele y otros medios, la concursante ha insistido en su necesidad de descansar: “Me quiero coger un año sabático. A lo mejor, si me llaman de algún programa voy”. Sin embargo, su intención es no aparecer diariamente en pantalla como era habitual en No somos nadie, el formato que se emite de lunes a viernes en Ten. Precisamente, el regreso al 'pisito' no está entre sus planes: “Hasta que pase el tiempo que he pensado…”.

Aprovechando esta situación, Toño Snachís ha querido hablar sobre lo ocurrido los últimos meses con la que fue su pareja y representada. Hace unos meses conocíamos la sentencia que condena a Toño Sanchís a dos años de cárcel por apropiarse de más de 400.000 euros de Belén Esteban y este fin de semana el exrepresentante de famosos ha hablado ante las cámaras de Europa Press en los Premios Iris.

Toño se ha pronunciado sobre la retirada de la de Paracuellos de los platós de televisión asegurando que "la tenía que haber dejado hace mucho tiempo" porque "es un producto que está totalmente desfasado y no tiene hoy en día ningún recorrido".

Tanto es así que el que fuera su representante cree que "si volviese a hacer todo lo que ha hecho, creo que, hasta ni legalmente, muchas cosas de las que ha dicho hoy en día tienen sentido en la televisión y lo estamos viendo". Además, piensa que "el público ya no está muy de su lado" porque "ha cansado". "Es como cuando te cuentan un chiste buenísimo, pero a la veinticinco vez ya no tiene gracia... yo creo que ha perdido la gracia", ha afirmado.

Sobre si tiene alguna espinita clavada de su etapa con ella, Toño ha asegurado que "no" y considera que "es una malísima experiencia" que "te toca vivir" y ha advertido que "algún día habrá que hablar de esa mala experiencia".

Dando por zanjada su relación profesional y personal con ella, Toño "no me plateo" volver a hablar con ella porque "miro para adelante", aunque "si se cruzan las vidas... pues educación, pero no es mi obsesión".