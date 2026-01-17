Señalan a Rocío Carrasco y describen las duras "consecuencias" de sus pablaras en 'prime time': "Me afectó de tal manera que intenté hacer lo posible por pedir ayuda y ver qué se podía hacer con este tema"

Rocío Flores reaparece por sorpresa en Telecinco para sincerarse como nunca sobre su madre, Rocío Carrasco y las consecuencias que ha tenido sobre ella todo lo ocurrido tras la emisión, en la cade na de Mediaset, de la docuserie "Rocío: contar la verdad para seguir viva":

Tras ser la protagonista del 'scoop' de la semana pasada, Rocío Flores se sentaba en el plató de '¡De viernes!' dispuesta a contar su versión sobre al duro relato que hizo público su madre Rocío Carrasco en su famoso documental, el cual paralizó a todo el país. Además, al borde del llanto, la nieta de Rocío Jurado contaba las consecuencias psicológicas que ha tenido para ella el verse señalada públicamente.

Rocío Flores regresaba al plató del programa tras ganar la denuncia que interpuso contra los creadores del documental de su madre. En este, la hija de Rocío Jurado relataba un grave episodio que vivió con su hija en la cocina de su casa cuando esta era aún menor de edad. Y es que ambas protagonizaron una fuerte discusión que terminó con Rocío Carrasco en el hospital. esde que salió a la luz este suceso, Rocío comenta que se ha visto señalada mediáticamente y, pese a que se negaba a profundizar en lo sucedido, porque en ese entonces tenía apenas 15 años, si que hablaba de lo mucho que ha sufrido porque su vida se haya visto tan expuesta, asegurando que su madre es la culpable de su estigmatización social: "Esa mancha no me la va a quitar nadie nunca y eso es porque ella ha decidido hacer eso". La entrevistada también aseguraba que, a pesar de haber ganado la demanda de revelación de secretos y tener una sentencia firme a su favor, aún sufre "una campaña de acoso y derribo": "Los que están condenados son ellos, los responsables son todos. Ha sido mi madre la que ha decidido hablar de lo que no tenía que hablar en un documental sobre mi". Asimismo, Rocío Flores contaba cómo le afectaron las críticas y respondía al 'hate'.

"Yo psicológicamente no podía más. Me tiraba horas recapitulando la cantidad de barbaridades que me escribían. Me afectó de tal manera que intenté hacer lo posible por pedir ayuda y ver qué se podía hacer con este tema", decía Rocío Flores, que además añadía: "Estaría muy bien que se regularan las redes sociales. Es muy fácil escribir barbaridades a una persona a través de una pantalla".

Rocío Flores señalaba la gravedad de su caso y explicaba que el 'hate' ha traspasado la pantalla: "Yo he ido a un supermercado y me han señalado públicamente". Asimismo, explicaba cómo gestionaba esta situación: "Sobreviviendo. Intenté pedir ayuda en su momento. Creo que es súper delicado hablar de la salud mental. Me he sentido tan vulnerable en todos estos años".