El emotivo mensaje de Alejandra Rubio tras el adiós de Carlo Costanzia: "Mentiría si dijera que no se me cae ninguna lágrima"

"Hacía mucho que no podía escuchar esta canción. Sonaba en mis cascos cuando Carlo volvía del centro por la mañana y yo andaba hasta Nueva Numancia para pillar el metro a clase todos los días. Estábamos viviendo en una montaña rusa constante, el machaque, los comentarios, las opiniones, mi embarazo, la incertidumbre, el miedo, el amor… Después de bastante terapia, hoy puedo volver a escucharla. Mentiría si dijera que no se me cae ninguna lágrima, pero ahora está sanado. Tengo una familia preciosa y no me arrepiento de nada en mi vida, todo lo que hemos y nos han hecho pasar, ha merecido la pena. No soy de compartir estas cosas pero me apetecía decirlo".

De esta manera se abría Alejandra Rubio ante todos sus seguidores por todo lo vivido en los últimos meses, donde su relación, su embarazo y las polémicas de su familia le han puesto en el centro del foco de atención de los medios del corazón.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio están de nuevo envueltos en la polémica después de salir a la luz que el pasado sábado -horas después de que el joven derrochase complicidad y cariño con su madre, Mar Flores, en la presentación del nuevo programa de TVE que protagonizan juntos, 'Decomasters'- Carlo Costanzia di Costigliole habría dejado de seguir a ambos en redes sociales. Un unfollow que la pareja habría devuelto al padre de Carlo, que después de que la periodista Anna Gurgui revelase su llamativo movimiento en Instagram, directamente eliminaba su perfil.

Las especulaciones no tardaban en surgir y muchos apuntaban a una posible pelea entre el italiano y su hijo provocada por la buena relación que el yerno de Terelu Campos tendría con su madre, a la que el aristócrata tiene en mente demandar por acusarle de "maltratador" en su libro de memorias, 'Mar en calma'.

Pero nada más lejos de la realidad, como ha aclarado Alejandra entre risas este lunes en su reaparición en 'Vamos a ver': "No ha pasado nada. De verdad que no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy en shock porque no me había enterado, y lo he hablado con mi suegro y nos hemos reído porque ha sido una tontería..." ha comenzado, asegurando con un rotundo "que me parta un rayo ahora mismo", que ni ella ni tampoco su novio dejaron de seguir en redes sociales al padre de Carlo.

Carlo Costanzia y Mar Flores han estado en boca de todos estas últimas semanas tras presentar públicamente 'DecoMasters' -el programa de TVE donde han participado conjuntamente- y derrochar complicidad ante las cámaras. A pesar de las especulaciones sobre una mala relación entre ellos, parece que madre e hijo están más unidos que nunca y que trabajar juntos les ha hecho más bien que mal.

Además, esta semana conocíamos que Carlo y Alejandra Rubio dejaban de ser en redes sociales al padre del modelo, Carlo Costanzia padre... aunque días después la versión que ha dado la hija de Terelu es que su suegro se desactivó la cuenta de Instagram -movimiento que hizo después de que se publicara que se habían dejado de seguir- y que no existe ningún problema.