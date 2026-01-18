Tras 60 episodios
Antena 3 sacude su parrilla y anuncia el final de su serie más longeva en 10 años: fecha, horario y tramas de sus últimos capítulos
La cadena anuncia el final de la ficción 'La encrucijada', que ha emitido durante los últimos 6 meses
Redacción Yotele
Seis meses y 60 capítulos después, Antena 3 ha decidido poner punto y final a su serie más longeva en 10 años: 'La encrucijada'. La cadena ya promociona el "final de la serie" y avanza la fecha, el horario y las tramas de sus últimos episodios.
'La encrucijada' terminará su paso por Antena 3 el próximo jueves a las 22:50 horas con la emisión de sus dos últimos capítulos. Así, se acaba la serie más longeva de la cadena desde 'Allí Abajo' que tuvo un total de 69 episodios distribuidos en cinco temporadas.
Las tramas de los últimos capítulos
En último capítulo, Saúl secuestró a Amanda burlando a la policía y delante de los ojos de César, por lo que él, Octavio y todos sus allegados harán todo lo posible para dar con el paradero de la joven.
A pesar de estar completamente obsesionado con ella, Saúl amenazará con acabar con la vida de Amanda y del hijo que espera. ¿Conseguirán llegar a tiempo para evitar la desgracia?
Un recorrido aceptable en la noche del jueves
'La encrucijada' aterrizó en Antena 3 el verano pasado como la adaptación española de 'Sühan: Venganza y amor' y se ha emitido desde entonces en la noche de los jueves compitiendo contra 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' por parte de Telecinco y contra 'Futuro imperfecto'. La serie no renovará por una segunda temporada a pesar de que promedia en sus 58 capítulos una media del 10,7% de audiencia.
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón