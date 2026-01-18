Risto Mejide para "Got talent" y anuncia que deja el programa para siempre: el motivo del adiós a Paula Echevarría
El presentador toma una drástica decisión
Riisto Mejide ha sido uno de los jurados más polémicos de los 'talent' en España. Muchos aún recuerdan su paso por diferentes ediciones de Operación Triunfo, donde sus uros comentarios no dejaban indiferentes ni a los miembros de la academia de música, como a presentadores o público.
Actualmente, el conductor de Todo es mentira es uno de los integrantes del jurado de Got Talent, el programa que emite Telecinco las noches del sábado. Pero, ahora, el publicista reconvertido en presentador y entrevistador ha anunciado una decisión que ha sorprendido a los compañeros.Esta undécima edición de ‘Got talent España’ será la última que contará con Risto Mejide, tal y como él mismo ha reconocido. El que durante años ha sido uno de los jueces del programa decide poner punto y final a una etapa profesional de su vida no sin antes anunciar la decisión que ha tomado.
Risto Mejide le ha contado a sus compañeros de mesa que ha decidido no pulsar ni una sola vez el botón rojo que otorga el derecho de parar las actuaciones, un botón que Risto ha pulsado en muchas ocasiones durante todos estos años de audiciones. Y es que Risto Mejide pretende irse del concurso por todo lo alto y entregándose al máximo con cada una de las actuaciones. Risto, que no es precisamente dado a otorgar pases, “disfrutará” hasta el final de cada una de las audiciones de la edición
Pero, volviendo al concurso, si hubo uno o varios botones rojo durante la noche... “Vengo a hacer algo que nunca se ha visto en ningún ‘Got Talent’ del mundo”, son las palabras con las que Giuseppe Il Fichiro se presentaa a estas segundas audiciones de ‘Got Talent España’. Advertía que su actuación es muy peligrosa y lo cierto es que no bromeaba a porque este italiano… ¡Come cactus!
Cuando el equipo del programa subió dos cactus sobre el escenario, el jurado comenzaba a elucubrar: ¿Se trata de un faquir, se va a tirar sobre las plantas?, se preguntas con curiosidad. Pero lo que no se imaginaba ninguno de ellos es lo que Giuseppe iba a hacer con ellos. Para empezar, Giuseppe se lanzaba sobre un enorme macetero con dos cactus para después coger una planta más pequeña y metérsela en la boca. Rápidamente, Lorena Castell pulsaba el botón rojo, incapaz de seguir viendo la actuación: “Yo paso, yo paso”, llega a confesar. Paula Echevarría pulsaba su botón rojo y el de Risto Mejide y Lorena hacía lo propio con el de Carlos Latre, aunque este quería seguir ¿disfrutando? de la actuación. “Es que qué necesidad”, se quejaba Lorena.
A la hora de valorar esta actuación, Paula le contaba a este artista que ella ha besado a hombres que pinchaban más que esos cactus “así que, para mí, es un no”. Lorena y Risto se sumaban a este ‘no’, mientras que Latre cree que lo que ha hecho Giuseppe es “arte conceptual” y, por lo tanto, tiene su sí.
