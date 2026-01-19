Alejandra Rubio se confiesa sobre el ingreso en prisión de Carlo Costanzia tras dejar de seguirla en Instagram: "Me arrepiento"

Alejandra Rubio revelaba hace unos días a sus seguidores que uno de sus objetivos para este 2026 era compartir más momentos de su vida, sus rutinas, sus gustos... en redes sociales para que la conociésemos un poquito más y no nos quedásemos con la imagen distante y en cierto modo soberbia que en ocasiones muestra en los platós de televisión.

Y dando un paso al frente, este domingo ha publicado en Instagram una carta abierta sincerándose como nunca sobre los durísimos inicios de su relación con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores comenzaron su historia de amor en febrero de 2024 y, aunque hubiesen querido disfrutar de su incipiente noviazgo lejos de los focos, su primer beso era captado por los paparazzi, convirtiéndose en la pareja más seguida del momento.

Unos inicios complicados, ya que a la presión mediática se sumana el inesperado embarazo de la nieta de María Teresa Campos cuando apenas llevaba un mes de relación con el protagonista de 'Toy boy', que en esos momentos cumplía condena por un delito de estafa agravada y debía dormir todas las noches en un centro de reinserción social.

Ha sido precisamente sobre esa etapa sobre la que ahora ha abierto su corazón Alejandra, compartiendo una significativa reflexión sobre "el machaque mediático" que sufrió y confesando que, a pesar de todo, no se arrepiente en absoluto de todo lo que ha vivido desde que conoció a Carlo hace casi dos años.

"Una montaña rusa constante"

"Hacía mucho que no podía escuchar esta canción. Sonaba en mis cascos cuando Carlo volvía del centro por la mañana y yo andaba hasta Nueva Numancia para pillar el metro a clase todos los días", ha comenzado su publicación aludiendo al tema que ha elegido para el mensaje más íntimo que ha compartido con sus seguidores, 'Terapia', de Stivijoes.

"Estábamos viviendo en una montaña rusa constante: el machaque, los comentarios, las opiniones, mi embarazo, la incertidumbre, el miedo, el amor..." ha rememorado, desvelando que aunque "después de bastante terapia, hoy puedo volver a escucharla", "mentiría si dijera que no se me cae ninguna lágrima". "Pero ahora está sanado" ha confesado.

Y es que como ha expresado, "tengo una familia preciosa y no me arrepiento de nada en mi vida, todo lo que hemos y nos han hecho pasar, ha merecido la pena". "No soy de compartir estas cosas pero me apetecía decirlo", ha concluido el post, acompañado por un vídeo repleto de imágenes -algunas inéditas- con Carlo, pero también con su madre, Terelu, o con su abuela María Teresa Campos.