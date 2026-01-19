El aplaudido y solidario gesto de Manu tras ganar el millonario bote de Paaspalabra: así va a donar parte del premio

Si en 2025 se han superado todos los récords en Pasapalabra, el año 2026 está llamado a ser aún más histórico. En todas las quinielas está que un concursante, actualmente con Manu y Rosa en liza, se lleve el bote más alto en los más de 25 años de vida del programa. Obviamente, son los dos grandes favoritos, pues nadie espera ningún drama pese a los sustos que puede deparar la Silla Azul.

La leyenda de Manuel Pascual, Manu para todos los espectadores, se agiganta en cada programa de Pasapalabra. Con la discreción como bandera, con una timidez que no es tanta en las distancias cortas y con unos conocimientos que le han convertido en uno de los máximos referentes del concurso, el madrileño ha llegado a la impresionante cifra de 300 programas y eso es algo que sólo pueden contar él y Orestes Barbero. "Demasiadas sensaciones pero procuro ir día a día", confiesa en una entrevista exclusiva al programa con motivo de su tricentenario. Manu se sinceró como nunca durante un directo en las redes sociales de Pasapalabra. "Vas programa a programa, no te das cuenta y, de repente, aparece el 300", comenta sobre su marca. Fue el 18 de mayo de 2024 cuando llegó, un primer programa que ha vuelto a ver y del que le llaman la atención los nervios que tenía. Ya no los sufre, galones que le da su veteranía, aunque reconoce que mantiene "un puntito de tensión", el suficiente para estar alerta y no relajarse.

En este año largo como concursante, ha rozado cuatro veces el bote al llegar a 24 aciertos en El Rosco. "Es una sensación muy bonita, lo que pasa es que yo sabía que no tenía la que me faltaba, entonces es como estar a ocho", confiesa. Tan cerca y tan lejos, aunque se queda con lo bueno: "El estudio está funcionando".

Mientras el madrileño intenta la gesta, el bote sigue creciendo: ya ha superado las cantidades que se llevaron Pablo y Óscar y se encamina hacia los 2 millones. ¿A qué lo dedicaría? "Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo", confiesa. Asegura que supondría "una tranquilidad": "No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando".

Cuándo y cómo ocurrirá es terreno sólo para las hipótesis. Rafa completó su histórico Rosco un 16 de marzo (de 2023), mientras que Óscar Díaz lo logró un 15 de mayo (de 2024). Pablo Díaz firmó la gesta un 1 de julio (de 2021), mientras que Sofía Álvarez de Eulate fue la más tardía en cuanto al calendario, un 27 de septiembre (de 2021).