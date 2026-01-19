Carmen Borrego explota en plena gala y anuncia por sorpresa que abandona la televisión tras lo sucedido en GH Dúo: "No soporto a la gente"

A pesar de que hace solo 10 días que la casa de 'GH DÚO 4' abrió sus puertas, la tensión no deja de aumentar entre los concursantes y las peleas se han convertido en una constante que han hecho que una de las grandes protagonistas de la edición haya dicho 'basta'.

Nos referimos a Carmen Borrego, que a pesar de contar con el apoyo incondicional de Belén Ro está sobrepasada por la complicada convivencia que están teniendo con Cristina Piaget y Carlos Lozano, aunque tampoco ayuda el mexicano John Guts -tercer integrante del trío formado por la hija de María Teresa Campos y la tertuliana experta en realities- por el 'doble juego' que está llevando y que ha logrado desquiciar a la hermana de Terelu.

Tanto es así que, tras sufrir un ataque de ansiedad y entrar 'en pánico' porque la experiencia no está siendo como imaginaba, ha decidido activar "el protocolo de abandono". "Cuanto antes mejor, no he venido a lo que está pasando en esta casa, nunca iba a abandonar tan pronto, no estaba en mi mente, pero he pasado días muy malos. No quiero llorar, quiero marcharme. No he sabido jugar. No me voy porque esté mala, me voy porque no quiero estar aquí" ha expresado completamente superada este domingo, dejando su continuidad en el aire.

En el plató de Mediaset, su hijo José María Almoguera, que confesando que su familia lo está pasando ma por verla "desbordada", ha reconocido que tiene "la esperanza de que va a remontar y no va a abandonar". "Todavía tiene mucho que enseñar y mucho que dar. No está siendo ella misma. La situación le está sobrepasando en general y le está costando adaptarse. No lo está llevando como creía, echa mucho de menos el exterior" ha añadido, sin ocultar que no está siendo agradable ver a su madre así.

Y aunque por el momento el 'amago' de abandono se ha quedado tan solo en eso, y parece que no va a rendirse tan pronto, prueba de que está al límite es el encontronazo que ha tenido con su gran amiga Belén Ro durante los posicionamientos para elegir a qué compañero de los nominados -Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén, John y ella misma- le gustaría ver fuera el próximo jueves.

Dejando claro que no piensa traicionarse a sí misma, Carmen se ha situado detrás del mexicano, al que ha acusado de tener una doble cara: "Como trío no nos favorece. Dice cosas y luego no las reconoce. No soporto a la gente que te dice una cosa por delante y dice otra por detrás".

Entonces, Belén la ha interrumpido para añadir algo y la tía de Alejandra Rubio, bastante enfadada, exclamaba "¡estoy hablando yo!". Y aunque su compañera le ha pedido perdón, continuaba con su argumentación provocando que Borrego, cada vez más cabreada, le volvía a recriminar "¡que estoy hablando yo! Ya estoy un poco harta de esta noche". Por suerte, la sangre no ha llegado al río, ya que su amiga ha vuelto a disculparse y Carmen ha podido explicar por qué quiere que el otro integrante del trío sea el expulsado por delante de sus archienemigos Carlos y Cristina.