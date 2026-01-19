El duro mensaje de María del Monte tras perder a su compañera en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Sin duda este está siendo uno de los lunes más tristes de la historia de nuestro país tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, el pasado domingo 18 de enero, un trágico accidente en el que han periodo la vida al menos 40 personas. En medio de la conmoción de la mayor parte del país, María del Monte ha aprovechado su paso por el programa de 'Y ahora Sonsoles' para compartir con los españoles la triste pérdida de una compañera de trabajo en este accidente.

Visiblemente afectada por el accidente y recordando que podría haber sido ella una de las afectadas al haber cogido ese mismo tren en repetidas ocasiones, María contaba que entre los fallecidos se encuentra una antigua compañera de trabajo, Cristina Zamorano, que fue una de las concursantes del programa 'Yo soy del Sur' presentado por María. Durante la emisión del programa de Sonsoles Ónega, el Ayuntamiento de Punta Umbría confirmaba el hallazgo de los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez, el padre, Félix Zamorano; madre, Cristina Álvarez, Pepe Zamorano, hijo, y un sobrino. Ha sobrevivido la pequeña de seis años, que fue encontrada por la Guardia Civil en el lugar del siniestro.

Como muchas familias, los Zamorano Álvarez habían escogido pasar el fin de semana en la capital, viendo al equipo de sus amores, el Real Madrid. De vuelta de Madrid hacia Huelva, viajaban el matrimonio, dos hijos y un sobrino que habían pasado el fin de semana en la capital para ver el partido del Madrid-Levante. Como tantas otras familias, este domingo partieron desde Atocha compartiendo trayecto, planes y conversación, sin imaginar que el destino quedaría suspendido en un punto del trazado ferroviario cordobés, en el término municipal de Adamuz. Desde entonces, su ausencia pesa a esta hora sobre quienes los buscan con la esperanza de una pista mínima.

Tras su colaboración en televisión, María abandonaba las instalaciones sin poder esconder la tristeza en el rostro y confirmando: "Ha sido un día terrible para España, para Andalucía y para todo el mundo". Agradecida de no haber formado parte de los perjudicados por el accidente, María añadía: "Todos los que estamos vivos somos afortunados". Finalmente, María aprovechaba para enviar un mensaje de ánimo a todas las víctimas y sus familiares: "Un beso a todos los familiares y los que se tienen que recuperar que le pongan fuerzas y que lo consigan cuanto antes".