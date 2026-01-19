La hija de Bertín Osborne, obligada a comparecer ante los medios tras desvelarse verdadero estado de salud del cantante: "Nuevo revés médico"

Bertín Osborne ha generado preocupación en los últimos días tras cancelar y aplazar varios compromisos profesionales por motivos de salud, entre ellos el pregón de las Fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas, que se ha pospuesto unos días "por motivos de salud del cantante", según confirmó el propio ayuntamiento. A sus 71 años, el artista arrastra desde hace meses las secuelas de un Covid persistente que ya le obligó en 2024 a reducir su ritmo de trabajo por cansancio extremo, fatiga y otros problemas físicos, lo que explica que cualquier nuevo tropiezo médico despierte inquietud entre sus seguidores.

En este contexto de preocupación, ha sido su hija Eugenia Osborne quien ha querido rebajar la alarma y aclarar cómo se encuentra realmente su padre. Según ha explicado ante las cámaras de Europa Press, Bertín "estaba resfriado" y eso es precisamente lo que le ha llevado a frenar estos días para recuperarse del todo. Su hija ha insistido en que no se trata de nada grave ni de ningún nuevo susto serio de salud, subrayando que la información que maneja es que se trata únicamente de un proceso catarral del que quiere reponerse bien.

La hija del presentador ha detallado que Bertín "estaba resfriado, es lo que me dijo el otro día", y que su intención era simplemente recuperarse del todo antes de retomar la actividad. "Está en casa tranquilamente reponiéndose de un resfriado no grave", ha remarcado, dejando claro que no le han impuesto un reposo estricto más allá del sentido común de cuidarse y descansar. Preguntada por el pregón aplazado, Eugenia ha admitido que no tiene todos los detalles y que lo único que sabe es lo que su padre le ha transmitido: que estaba acatarrado, que quería encontrarse mejor y que, en cualquier caso, "está bien" y se encuentra tranquilo.

Con este mensaje, Eugenia ha querido agradecer el interés por el estado de salud de su padre y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje de calma. Frente a los titulares que hablaban de un "nuevo revés médico" y alimentaban la preocupación, su testimonio apunta a un resfriado molesto pero controlado, del que Bertín Osborne se recupera en su domicilio con la intención de retomar sus compromisos en cuanto se encuentre plenamente restablecido.

Problema de salud

Hace unos días se hacía público que el cantante debía aplazar sus compromisos profesionales, concretamente una actuación en Alcobendas, por un problema de salud.

De hecho, el Ayuntamiento de Alcobendas anunciaba hace unos días que "por motivos de salud del cantante, Bertín Osborne no podrá acudir este domingo, pero nos acompañará el próximo jueves 22". De esta manera, "la celebración del pregón, prevista para este domingo, se aplaza al jueves 22 a las 18h".

Por el momento, Bertín no ha roto su silencio y no ha hecho ninguna aclaración sobre el motivo que le ha llevado a aplazar, con dos días de antelación, su aparición en Alcobendas. Ha sido su hija Eugenia la que se ha pronunciado para llmar a la calma sobre la última hora del cantante.