El impactante accidente ferroviario que sobrecogiá a la localidad de Adamuz, en Córdoba, contabiliza por ahora 39 muertos y 100 heridos. El descarrilamiento de un tren de alta velocidad que realizaba un trayecto Málaga-Madrid, se salía de las vías, causando el accidente de otro de la línea Madrid-Huelva.

A la espera de seguir conociendo datos sobre los afectados y el número total de víctimas mortales, algunos famosos se han pronunciado ya en sus redes sociales. Una de ellas ha sido Jessica Bueno, quien compartía un story en el que pedía ayuda a sus seguidores para encontrar a la hermana de una amiga suya. "Es la hermana de mi amiga, por favor, difundid", ha escrito la modelo, compartiendo una imagen reciente y la descripción de lo que llevaba en ese momento.

Jessica Bueno está feliz e ilusionada al lado de Roberto Mendoza y, a pesar de la polémica que les ha perseguido desde que salió a la luz su incipiente relación con el músico andaluz hace apenas una semana, no está dispuesta a esconderse.

Y tras dejar claro que nada hay de cierto en que su nuevo novio tendría pareja cuando empezaron a intimar a principios del mes de diciembre, y confesar que por el momento no quiere poner etiquetas a lo suyo porque prefiere ir con "pies de plomo", la pareja ha reaparecido de lo más cómplice ante las cámaras.

Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo / Instagram

Confirmando sin necesidad de palabras que su historia de amor se está consolidando a pasos agigantados aunque haya dicho que está "soltera" y que simplemente se están "conociendo", la modelo se ha reencontrado con su nuevo 'amigo especial' en una cafetería cercana a su domicilio para disfrutar de un desayuno para dos a salvo de miradas indiscretas.

Tras una hora en el interior -donde se habrían mostrado muy cariñosos antes de enfrentarse a las cámaras-, Jessica y Roberto abandonaban el local y, entre sonrisas y confidencias, recorrían a pocos centímetros de distancia el centenar de metros que les separaba de sus coches.

De lo más relajado a pesar de que no está acostumbrado a que la prensa siga sus pasos, el músico ha incluso presumido de lo más sonriente de que el violín que un músico tocó el otro día en el último partido del Betis es suyo.

Al llegar a sus respectivos vehículos, la pareja se ha mostrado de lo más tímida, y lejos de despedirse con un beso o un abrazo, Jessica ha continuado su camino sin nisiquiera acercarse a su novio evitando (por el momento) regalar su primera muestra de cariño pública con Roberto.