Shock en First Dates por el desplante de un soltero a su cita: "No ha habido nada que me haga sentir chispa"

En First Dates la primera impresión cuenta. Y si no que se lo digan a María, una soltera de 57 años a la que le encanta vestirse sexy. A pesar de llevar 10 años soltera, llegaba al programa con la intención de dejarse sorprender y encontrar a una persona con la que compartir momentos. "No quiero un compromiso por eso no he encontrado nada", decía la comensal.

Para compartir mesa y mantel se encontraría con Miguel, de 65 años y prejubilado: "Llevo dos años prejubilado y estoy encantado. No es por no trabajar es por la vida que estoy haciendo ahora", explicaba al llegar al restaurante del amor.

En cuanto María lo ha visto no ha podido disimular su entusiasmo. "Es guapetón y atractivo", decía sobre su cita. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que no sería una impresión correspondida.

Cuando ambos ponían rumbo a la sala de intimidad, un espacio para jugar y provocar un acercamiento entre los solteros, el chasco era máximo para María, ya que cuando llegó la hora de coger los papelitos para jugar juntos, María comenzaba a notar a Miguel algo raro ante los retos que pudiesen encontrarse escritos. Y es que, cuando el soltero leía un papel en el que ponía que tenía que dar un beso a su cita como si fuese el fin del mundo, este declinaba la propuesta: "Esta la vamos a dejar pasar. No lo vamos a hacer", decía Miguel, para sorpresa de María.

Ya ante las cámaras pero sin la presencia de su cita, Miguel confesaría que la soltera no es su "prototipo" y que "no ha habido nada que me haga sentir chispa", indicaba.

Con esta postura tan clara, cuando tocaba tomar la decisión sobre si ambos querían seguir conociéndose o por el contrario, preferían tomar caminos separados, ella apostaba por tener una segunda cita con Miguel, mientras que él le confesaba a su cita que "yo como pareja no tendría una cita contigo porque me ha faltado algo más de ti, ver más claro cómo eres y bueno... que tiene que salir más esa chispita, ese arranque mío para decir: "me interesa"".

