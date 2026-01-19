Terremoto mediático tras la cancelación por sorpresa de La Revuelta y El Hormiguero: estas son las nuevas apuestas televisivas de TVE y Antena 3

Tras semanas de rivalidad televisiva, librando una encarnizada, luchando por hacerse con el grueso de las audiencias del access prime time, El Hormiguero y La Revuelta desparecen esta noche de la parrilla televisiva. Sin embargo, aunque muchos estén pensando que se trata del adiós por sorpresa de ambos programas, los seguidores fieles de estos espacios pueden estar tranquilos ya que se trata de un adiós temporal, que en principio, solo afectará a la emisión de hoy.

Y es que la parrilla televisiva ha sufrido una notable modificación tras el impactante accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, donde por el momento, se sabe que han muerto 40 personas.

Esto ha hecho que tanto TVE como Antena 3 opten por reformular su programación, apostando or sendos especiales informativos para contar desde la lcoalidad cordobesa la última hora del accidente.

El Hormiguero, una apuesta consolidada

El hormiguero es un programa de entrevistas de televisión español para el canal Antena 3. Cuenta con entrevistas a celebridades, contenidos de tertulia política, humor, magia y divulgación científica.

Fue estrenado el 24 de septiembre de 2006 en el canal Cuatro, donde estuvo emitiéndose hasta el 30 de junio de 2011. El 5 de septiembre de 2011 cambió de cadena, dando el salto a Antena 3.

Su primera y segunda temporada (2006-2008) fueron producidas por Gestmusic. La primera temporada se grabó en los estudios de Sant Just Desvern, Barcelona.Desde 2008 pasó a ser producido por 7 y Acción, productora creada por el presentador del programa, Pablo Motos, y Jorge Salvador, realizándose desde los estudios de la calle de Alcalá, 518, Madrid. Comenzó como un programa de emisión semanal en la tarde de los domingos, pero en la segunda temporada dio el salto al prime time.

Es presentado y dirigido por Pablo Motos, siendo su presentadora suplente Nuria Roca, en colaboración con las hormigas Trancas, Barrancas y Petancas. El programa cuenta también con las colaboraciones de Marron, El Monaguillo, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Pilar Rubio y Luis Piedrahita, entre otros.

La Revuelta, un terremoto televisivo

La revuelta es un programa de televisión producido por RTVE en colaboración con Encofrados Encofrasa[8] y El Terrat, para su emisión en La 1 de Televisión Española desde el 9 de septiembre de 2024. El formato es presentado por David Broncano y se emite de lunes a jueves a las 21:45. Sucede a La resistencia, programa emitido en Movistar Plus+ entre 2018 y 2024.