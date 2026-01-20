El angustioso momento que ha vivido María José Campanario en El Desafío y que ha hecho temer por su seguridad: "Ha empezado a tener contracciones"
La dentista se convierte en una de las protagonistas de la noche
F. L.
Líder de audiencia en su estreno el pasado viernes 9 de enero en Antena 3, la primera gala de 'El Desafío' nos ha dejado grandes momentazos. El talento de Jessica Goicoechea a la batería interpretando 'Un pueblo salvaje' junto a Manuel Carrasco, el 'flow' de José Yélamo destapando su lado más desconocido como artista urbano, la complicada danza aérea de Eva Soriano, o la impresionante apnea de Willy Bárcenas, que se alzó con la victoria con una marca de más de 4 minutos aguantando la respiración bajo el agua.
La otra cara de la moneda, María José Campanario, que se enfrentaba a la prueba de las sillas arriesgándose a poner un plus de dificultad al añadirle fuego. Concentrada, a la mujer de Jesulín de Ubrique solo le quedaba una silla por colocar cuando al engancharse con su traje se caía de la torre de sillas apiladas, fallando en su desafío y colocándose a la cola como última concursante clasificada tras la primera gala de la sexta temporada.
Cosciente de la decepción de su mujer, el torero irrumpía en el plató para consolarla con un cariñoso abrazo que hacía que la de Castellón se derrumbase, rompiendo a llorar por la frustración de no haber estado a la altura del reto.
"Para mí ha triunfado. Lo importante es que esta mujer no tiene límites" ha asegurado emocionado Jesulín, dejando claro que la apoya incondicionalmente a pesar de su agridulce inicio de concurso.
Y tras una semana marcada por el fracaso en esta primera prueba, la mujer de Jesús Janeiro se enfrentaba en la tercera entrega de El Desafío a uno de los retos más temidos del programa: la apnea. Una prueba en la que la odontóloga debía aguantar sumergida bajo el agua y sin respirar 3 minutos.
"Prefiero quitármela de encima antes de irme", señalaba antes de empezar el reto. "La lucha ha sido clarísima. Has empezado a tener contracciones muy pronto y, aún así, María José Campanario ha hecho 3 minutos clavados. Vamos, campeona, muy bien", ha indicado Roberto Leal. Nada más escuchar estas palabras, la concursante no ha podido contener la emoción, una vez hubo superado el desafío de la semana.
