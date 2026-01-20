Una colaboradora de "De Viernes" abandona repentinamente el plató por un problema de salud: la periodista emite un contundente comunicado en redes

Susto mayúsculo el que se ha vivido en el plató de De viernes. Tras contar en el anterior programa con Vaitiare Banderas, exnovia de Julio Iglesias y con Rocío Flores, una de las colaboradoras de la noche, Ángela Portero, no pudo terminar la entrevista y tuvo que abandonar antes de tiempo, dejando tanto a sus compañeros como a los espectadores con dudas sobre su repentina desaparición de pantalla.

De hecho, el equipo médico de Mediaset tuvo que atender a la periodista, aumentando así la preocupación por su inesperada indisposición.

Sin embargo, parece que no hay nada que temer y que todo quedó en un susto, ya que Bea Archidona, presentadora del programa, aclaró a qué se debía la marcha de plató de Ángela Portero.

"Nuestra compañera Ángela Portero se ha tenido que marchar, no se ha esfumado, no ha desaparecido, pero se ha empezado a encontrar mal, un poco indispuesta y ha ido al servicio médico de Mediaset, y ya le hemos dicho que se puede marchar a casa a descansar, así que Ángela ponte buena que el viernes que viene te esperamos aquí", comentó Bea Archidona para aclarar la ausencia de su compañera.

Días después y para tranquilizar a sus seguidores, ha sido la propia Ángela Portero la que ha comentado en un tuit que está "todo bien".

De Viernes

¡De viernes! es un programa de televisión español presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, dedicado a la crónica social y prensa rosa con entrevistas, exclusivas y tertulias. El formato está producido por Producciones Mandarina para su emisión en el prime time de Telecinco desde el 24 de noviembre de 2023.

¡De viernes! es un programa del corazón que aborda la actualidad de la crónica social con entrevistas a famosos, diferentes secciones y tertulias con colaboradores.

Una vida en los medios

Ángela María Portero Capdevila (Santiago de Compostela, 7 de marzo de 1966) es una periodista del corazón y escritora ligada, principalmente, a las cadenas Telecinco y Antena 3.

Nació en 1966 en Santiago de Compostela y creció en San Sebastián. Desde allí se trasladó a Madrid cuando llegó a la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Estuvo en el Colegio Mayor Padre Poveda de Madrid.

Una vez acabada su carrera, obtuvo un máster en Comunicación de Masas en la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá. Hizo otro máster en 2017 en comunicación y medios de TV en la Universidad de Barcelona obteniendo su 2 máster en 2019.En la misma universidad cursó un año ESL (English as a second language). Comenzó a trabajar en 1989 como periodista en la agencia de noticias Edit Media Tv y de allí dio el salto a productoras como Tesauro TV. En 1991 forma parte de la plantilla de Canal Plus trabajando para un formato innovador, Lo + Plus.