Enfado con Irene Rosales: la novia de Kiko Rivera rompe su silencio por lo ocurrido con las hijas

Disfrutando al máximo de su nueva historia de amor y presumiendo de complicidad en las redes sociales, así estamos viendo a Kiko Rivera y Lola García desde que se hizo pública su historia de amor. A pesar de la aparente felicidad de la que disfruta la pareja, esta nueva relación no está exenta de polémica y es que en los últimos días se está hablando de una gran discusión entre el hijo de Isabel Pantoja y su ex mujer, Irene Rosales, por un tema relacionado con las dos hijas que tienen en común.

Aunque hace algunos días la propia Irene confirmaba ante las cámaras de Europa Press que su relación con Kiko Rivera es cordial y que no había existido entre ellos ningún desencuentro por sus hijas, en esta ocasión era la propia Lola la que aseguraba: "No, no, todo muy bien". Esta supueesta discusión entre la ex pareja habría surgido por la petición de Kiko a Irene de que su nueva pareja, Lola, entre en la lista de personas que puede recoger a sus hijas a la salida del colegio, una petición con la que Irene no estaría del todo de acuerdo.

Mientras que los rumores no paran de sucederse, tanto Irene como Kiko prefieren seguir disfrutando al máximo de sus respectivas relaciones personales. Mientras Irene comparte gran parte de su día a día con Guillermo con el que ha encajado ala perfección, Instagram se ha convertido en el escenario perfecto en el que Kiko presume de amor y complicidad con su chica a la que le dedica palabras llenas de cariño. "Algunos me llaman cursi, otros no se lo creen y otros solo hablan por hablar diciendo mentiras absurdas. A mí me da igual lo que digan. Yo solo sé una cosa: No sé qué hice para merecerte, pero prometo seguir haciéndolo. Te amo" escribía hace tan solo unas horas Kiko Rivera. Ante semejante declaración de amor, Lola recurría al mismo medio para escribir: "La gente habla desde sus propias carencias, no desde nuestra realidad. Nosotros vivimos, sentimos y seguimos. Gracias por quererme con esa paz y esa locura bonita ??te quiero mucho".

Al margen de los constantes rumores que rodean su relación con el Dj, la joven prefiere centrarse en su carrera profesional en el mundo del baile gracias a la cual se ha subido a algunos de los escenarios más importantes de nuestro país.

En esta ocasión la joven actuó en la capital madrileña de la mano de su espectáculo 'Esencia y Raíz' ante un público completamente entregado que no dudó en ovacionarla al finalizar la actuación. Derrochando profesionalidad y dejándose la piel sobre el escenario, Lola demostró que también es toda una experta en cuanto al movimiento del mantón se refiere, una habilidad que podría compartir con su suegra Isabel Pantoja a pesar de la inexistente relación entre la tonadillera y su hijo en la actualidad.

Respondiendo con una sonrisa en el rostro a las preguntas de la prensa sobre los guiños que dedica sobre el escenario hacia la figura de Isabel Pantoja sobre, Lola sí que agradeció el cariño recibido por parte de la prensa: "Muchas gracias por esperar y por ver el espectáculo". Durante la actuación, Lola también presumía de complicidad y química sobre el escenario junto a su compañero junto al que obtuvo una gran ovación por parte de los allí presentes.