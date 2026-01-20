Gabriela Guillén se pronuncia sobre el preocupante estado de salud Bertín Osborne y advierte sobre la relación con su hijo: "No ha vuelto"

Las alarmas sobre el estado de salud de Bertín Osborne, de 71 años, se activaron la semana pasada cuando el artista se veía obligado a aplazar sus compromisos profesionales -en concreto, el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas que iba a dar el pasado domingo- "por motivos de salud".

Un acto en la localidad madrileña que finalmente se ha cancelado por el grave accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, mientras el presentador se mantiene alejado del foco mediático y guarda silencio sobre las especulaciones sobre una posible recaída en el Covid persistente que sufrió en 2024 tras contagiarse del virus, que le provocó cansancio y malestar generalizado durante meses.

Ha sido su hija Eugenia Osborne la que ha lanzado un mensaje tranquilizador sobre el estado de su padre, dejando claro que no hay motivos para la preocupación: "Está bien, está en casa tranquilamente reponiéndose de un resfriado no grave" aseguraba este lunes ante las cámaras de Europa Press.

Y ahora es la madre de su hijo menor, Gabriela Guillén, la que se ha pronunciado sobre el parón que se ha visto obligado a hacer Bertín por sus problemas de salud. "Nada nada, no sé, es un constipado como está media España" ha comentado tras reconocer que no ha hablado con el cantante para interesarse por su estado.

Esquiva respecto a cómo está su relación con el artista y si ha empezado a cumplir con el acuerdo de manutención de su pequeño al que llegaron a finales de 2024, la esteticien ha echado balones fuera asegurando que "yo estoy fenomenal, mi hijo fenomenal. Estamos muy bien, muy tranquilos y vamos a seguir así".

Sin embargo, y tras lanzar un suspiro dejando entrever que Bertín todavía no le ha pasado nada, ha confesado que "de momento" no ha vuelto a ver al niño.