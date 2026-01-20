La guerra explota en el clan Campos al destaparse cómo es la verdadera relación entre Terelu y Mar Flores tras la separación de sus hijos: "¿Cuándo empieza? No lo sé"

Carlo Costanzia y Mar Flores han estado en boca de todos estas últimas semanas tras presentar públicamente 'DecoMasters' -el programa de TVE donde han participado conjuntamente- y derrochar complicidad ante las cámaras. A pesar de las especulaciones sobre una mala relación entre ellos, parece que madre e hijo están más unidos que nunca y que trabajar juntos les ha hecho más bien que mal.

Además, esta semana conocíamos que Carlo y Alejandra Rubio dejaban de ser en redes sociales al padre del modelo, Carlo Costanzia padre... aunque días después la versión que ha dado la hija de Terelu es que su suegro se desactivó la cuenta de Instagram -movimiento que hizo después de que se publicara que se habían dejado de seguir- y que no existe ningún problema.

Un gesto con el que se dejaría entrever una mala relación o quizás un distanciamiento con ellos tras ver la complicidad y la buena relación que Carlo tiene con Mar... pero, ¿y qué opina Terelu Campos de todo esto?

La colaboradora de televisión acudía este viernes a su puesto de trabajo en Telecinco y guardaba silencio absoluto cuando se le preguntaba por la entrevista de Rocío Flores y si había hablado con Rocío Carrasco de ello... pero no se quedó callada al tratar el nuevo programa de su yerno.

"¿Cuándo empieza? No lo sé" contestaba a la pregunta de si vería al modelo en su nueva aventura televisiva de la mano de su madre... una respuesta que refleja la ignorancia de la colaboradora al proyecto que tiene entre manos el padre de su nieto y que demostraría que no ha hablado con él de ello.