Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
Reaviva la polémica

Jordi Évole no se corta y señala a Juan del Val por no haber sido invitado a 'La roca': "Justo este año que se ha enfadado conmigo"

El presentador aclara por qué no acudió al programa de Nuria Roca a promocionar su estreno, a pesar de hacerlo en años anteriores

Jordi Évole / Juan del Val

Jordi Évole / Juan del Val / LA SEXTA

Kevin Rodríguez

Tenerife

La polémica entre Jordi Évole y Juan del Val sube otro escalón. Al episodio que desató esta "enemistad' con la columna de Évole le siguió la respuesta del marido de Nuria Roca. Pues ahora, el catalán desvela que no fue invitado y señala al juez de 'El Desafío' por la decisión.

En una entrevista con Julia Otero el pasado fin de semana, Évole señaló que había hecho una gira promocional por Atresmedia: "He estado en Al rojo vivo, en Espejo Público, en Sonsoles y en Más vale tarde, hoy estoy aquí...Curiosamente mañana yo no voy a 'La Roca' y siempre he ido tanto el día del estreno como casi todos los domingos. Me ha llamado la atención porque seguro que el programa lo dirige Nuria muy bien, pero no sé hasta que punto ha influenciado el cabreo que pueda tener Juan del Val conmigo para que no vaya a 'La Roca', que no pasa nada".

"Creo que hay veces que detectas que pasan cosas. Yo abogo por la libertad de que cada programa lleve a quién quiera, pero me extraña que después de todos estos años yendo a La Roca, no un domingo sino muchos, justo este año en el que Juan del Val se ha enfadado conmigo no voy al programa", prosiguió el comunicador.

Además, el presentador aseguró contar lo sucedido "desde la cero agresividad y el cero rencor”. "Simplemente doy una información, porque la gente no es tonta y te pregunta, y yo creo que es mejor ser transparente. Y no pasa nada. Es peor cuando te echan de un sitio empezar entonces a rajarlo todo, no, no, yo lo digo ahora que me paga este grupo. Y no me parece que esté haciendo nada malo, aunque seguramente habrá algún directivo que ahora mismo se estará cagando en todo, en mi el primero y en ti la segunda, o al revés. Solo lo digo como información porque nos encontramos con mucha gente que nos sigue y que nos pregunta. Yo no estoy reclamando ir a ningún programa, solo doy la información", concluyó.

TEMAS

