Una joven relata a Sonsoles Ónega su dura infancia: "Mi madre era una manipuladora"

No fue una infancia fácil la de Juana María García, quien estuvo en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, Y Ahora Sonsoles, para contar su historia: "Mi madre era una manipuladora".

Juana tiene actualmente 25 años pero a los seis ya tuvo que entrar en un centro de acogida, y no sería el último, acabó criándose en este tipo de centros.

Juana, durante su participación en Y Ahora Sonsoles. / Antena 3

Sus padres se separaron cuando ella tenía dos años, al principio vivía con su madre, pero también pasaba temporadas con su padre.

"Mi madre era una manipuladora, su casa dejó de ser un lugar seguro", explicó, y acabó en varios centros de acogida porque sus padres no podían hacerse cargo de ella.

Presente

Afortunadamente, Juana consiguió estabilizarse en Cataluña, donde trabaja acompañado a niños.