Una joven relata a Sonsoles Ónega su dura infancia: "Mi madre era una manipuladora"
Esta mujer se acabó criando en centros de acogida
No fue una infancia fácil la de Juana María García, quien estuvo en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, Y Ahora Sonsoles, para contar su historia: "Mi madre era una manipuladora".
Juana tiene actualmente 25 años pero a los seis ya tuvo que entrar en un centro de acogida, y no sería el último, acabó criándose en este tipo de centros.
Sus padres se separaron cuando ella tenía dos años, al principio vivía con su madre, pero también pasaba temporadas con su padre.
"Mi madre era una manipuladora, su casa dejó de ser un lugar seguro", explicó, y acabó en varios centros de acogida porque sus padres no podían hacerse cargo de ella.
Presente
Afortunadamente, Juana consiguió estabilizarse en Cataluña, donde trabaja acompañado a niños.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas