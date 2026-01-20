Lara Álvarez hace pública su nueva relación tras la pillada en Madrid: "Estoy feliz"

Lara Álvarez ha empezado 2026 de la mejor manera posible: dando una nueva oportunidad a su historia de amor con Perico Durán. Una reconciliación que salió a la luz después de que la pareja fuese 'pillada' cenando en un conocido asador de Madrid a finales de diciembre tras su ruptura en mayo de 2025, cuando la presentadora confesaba que "en ocasiones quererse no basta" y que había sido "un acto enorme" dejarse ir al darse cuenta de ninguno podía aportar al otro lo que esperaban.

Y aunque por el momento la asturiana no ha confirmado su tercera oportunidad con el piloto de avión -ya vivieron un breve noviazgo en 2011 que dio paso a una amistad que hizo que se reencontrasen en otoño de 2024 y se diesen cuenta de que estaban hechos el uno para el otro y los años no habían cambiado sus sentimientos-, y preferiría vivir esta nueva etapa con Perico con tranquilidad, sin expectativas y sin poner etiquetas a su relación, su sonrisa es el fiel reflejo del gran momento personal que está viviendo.

Buen momento personal

Lara ha reaparecido este martes como madrina de las 'Nutribalance sessions' que la marca Zespri ha organizado en Madrid, consistentes en un entrenamiento de pilates, una masterclass de nutrición, y un brunch saludable, y se ha pronunciado por primera vez sobre su reconciliación con Durán.

"Estoy muy bien" ha confesado radiante, echando besos a la cámara cuando le hemos preguntado cómo está su corazón, dejando en el aire si esta tercera oportunidad será la definitiva.