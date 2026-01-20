El llanto de Manuel Carrasco por las dos mujeres víctimas del accidente ferroviario en Córdoba: "Madre e hija"
"Que pena más grande, Dios mío"
Con todo el país impactado y sobrecogido por el fatídico accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) en la tarde del domingo, que por el momento se ha cobrado 40 víctimas mortales aunque siguen las labores de rescate al haber más de 40 personas desaparecidas todavía, continúan las reacciones a una de las mayores tragedias ferroviarias en la historia de España.
Además de María del Monte, que ha confesado desolada en 'Y ahora sonsoles' que una de las víctimas, Cristina Álvarez -en el descarrilamiento fallecieron además su marido, Félix Zamorano, y dos de sus hijos menores de edad, sobreviviendo tan solo la benjamina de la familia, de 6 años- participó en uno de los programa que presentó en Canal Sur, el cantante Manuel Carrrasco llora la pérdida de dos mujeres de su localidad natal, Isla Cristina (Huelva), a las que "conocía de toda la vida".
"Que pena más grande, Dios mío. Me acabo de enterar de que Pepi y Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente" ha expresado devastado a través de sus redes sociales.
Un mensaje en el que ha mostrado sus condolencias al marido y padre de las víctimas, agradeciendo además la labor y enviando "mucha fuerza" a "todos los que están trabajando en las labores de rescate". "Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía" se ha lamentado. "Mi cariño para todas las familias que están sufriendo" ha concluido su publicación, protagonizada por una imagen en blanco y negro de una vía de tren que recorre paralela al mar.
Se trata, como ha confirmado el Ayuntamiento de Isla Cristina, de dos vecinas del municipio que permanecían desaparecidas desde el accidente y ha trasladado su "más sentido pésame y apoyo" a familiares, allegados y amigos. Asimismo, la localidad de Huelva ha decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta en memoria de las víctimas.
