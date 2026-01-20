Matamoros desata la polémica por el nombre que ha elegido para los bebés: "Marta, Carla y Estela"

Diego Matamoros siempre se ha declarado todo un amante de los animales, concretamente de los perros, tal y como demuestra en su perfil de Instagram, lleno de fotos y videos de Nanuk y Amarok, los perros lobo con los que convive desde hace años.

El hijo del polémico colaborador siempre que puede, comparte en sus redes sociales su día a día y todos los momentos que comparte con sus dos compañeros de viaje. Mascotas que de hecho fueron parte importante de la relación del influencer con Marta Riumbau, creadora de contenido con la que salió durante unos años y con la que siguió conviviendo tras el fin de su relación durante una temporada.

Precisamente, el influencer que suele caracterizarse por mantener un perfil bajo en la vida pública, se ha convertido en noticia de manera inesperada y lo ha hecho de la mano del mejor amigo del hombre y sus exparejas.

Y es que el hijo de Kiko Matamoros se ha pasado por la fundación animal rescue para dar visibilidad a la labor que realizan en esta protectora de animales y animar a la adopción de una camada de cahorros. "Hoy hemos tenido a Diego Matamoros entre nosotros. Gracias por ser sensible al abandono de animales y por dedicar tu tiempo y tus redes a ayudarles", decían en un post publicado en el Instagram de la asociación.

Sin embargo, a pesar de lo emotivo de la iniciativa, el vídeo compartido en Instagram por la fundación no ha estado exento de polémica ya que, entre otras cosas, el influencer se lanzaba a bautizar a tres de los perros con el nombre de 3 de sus exparejas. "Los he bautizado. Mira, se llaman Carla, Marta y Estela", comenta el hermano de Laura Matamoros, mostrando uno a uno a estos cachorros.

Rápidamente, la publciación se llenaba de comentarios criticando que los nombres elegidos por el madrileño fueran justo los nombres de sus exparejas. Marta Riumbau, Estela Grande y Carla Barber. Ante el aluvión de críticas, Matamoros se apresuraba a aclarar que "todo parecido con la realidad" que se pueda extraer de su vídeo es "humor".