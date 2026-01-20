Esta es la razón por la que Froilán no acudió a darle el último adiós a su tía abuela Irene de Grecia
Un momento muy triste para la familia real
Cónclave de las Familias Reales española y griega en el funeral y posterior entierro de Irene de Grecia este lunes en Atenas tras su fallecimiento el pasado 15 de enero a los 83 años en el Palacio de La Zarzuela a causa de la enfermedad neurodegenerativa que sufría desde hace tiempo. La Reina Sofía, devastada tras haber perdido a su hermana pequeña, fiel escudera y leal consejera; los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, además de las infantas Elena y Cristina, Victoria Federica, y Pablo, Miguel e Irene Urdangarín no dudaron en aparcar sus compromisos para viajar a la capital griega y dar su último y emocionado adiós a la princesa griega, a la que llamaban cariñosamente 'tía Pecu' y con la que todos tenían una maravillosa relación.
Una despedida en la que hubo una sonada ausencia, la del Rey Juan Carlos, al que sus médicos desaconsejaron viajar a Madrid y posteriormente a Atenas -aunque era su intención- para estar al lado de Doña Sofía en este doloroso trance debido al esfuerzo que supondría hacer tales desplazamientos para su delicado estado de salud.
Pero no fue la única, ya que tampoco asistieron a la capilla ardiente de Irene de Grecia en la capital española, ni a su posterior funeral y entierro en Grecia, ni Juan Urdangarín -el hijo mayor de la infanta Cristina reside en Londres-, ni Froilán, que tenía en la princesa griega a su segunda abuela.
Argumento
Y es ahora cuando 'El Español' ha revelado la ausencia del sobrino de Felipe VI en la despedida a la hermana menor de la Reina Sofía. Según el citado diario, aunque su deseo era regresar a España y viajar con el resto de su familia a Atenas, finalmente tomó la decisión de quedarse en Abu Dabi -donde reside desde principios de 2023- para que Don Juan Carlos no se sintiese solo en estos momentos, demostrando así la especial conexión que tiene con su abuelo.
