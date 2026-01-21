Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom compra de pisos en AsturiasReducen velocidad del AVE asturianoEmpleo en IndraAccidente de AdamuzLey de propiedad horizontalDirecto temporal Asturias
instagramlinkedin

Se revela el motivo por el que Antonio Canales tuvo que abandonar la casa de GH Dúo

El programa argumentó "causa de fuerza mayor"

Se revela el motivo por el que Antonio Canales tuvo que abandonar la casa de GH Dúo

Se revela el motivo por el que Antonio Canales tuvo que abandonar la casa de GH Dúo

Benito Domínguez

EP

Antonio Canales abandonaba la casa de 'GH DÚO' por "una causa de fuerza mayor" y dejaba preocupados a todos sus compañeros que, sin saberlo, se ponían en el peor escenario. Tan solo 24 horas más tarde, el medio 'Okdiario' ha publicado en exclusiva el motivo por el que el artista se vio obligado a marcharse del formato.

Francisco Javier Gómez de los Reyes, hermano de Antonio, fallecía en el día de ayer. Un motivo de "fuerza mayor ajena al programa" que le comunicaban de inmediato para que pudiera arropar al resto de su familia y llegase a tiempo a su último adiós.

Noticias relacionadas y más

Abandono

Un abandono que no dejó indiferente a ninguno de sus compañeros: "Deja un vacío muy grande, era quien nos buscaba para hacer cosas y el cachondeo", "era la alegría de la huerta", "se lo estaba pasando genial, ha sido un palo para él" o "ha tenido que ser por algo gordo, él no se va por cualquier tontería", fueron algunas de las declaraciones de los demás participantes al enterarse de su marcha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  6. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  7. El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
  8. Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Felicitación

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"
Tracking Pixel Contents