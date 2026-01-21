Se revela el motivo por el que Antonio Canales tuvo que abandonar la casa de GH Dúo
El programa argumentó "causa de fuerza mayor"
Antonio Canales abandonaba la casa de 'GH DÚO' por "una causa de fuerza mayor" y dejaba preocupados a todos sus compañeros que, sin saberlo, se ponían en el peor escenario. Tan solo 24 horas más tarde, el medio 'Okdiario' ha publicado en exclusiva el motivo por el que el artista se vio obligado a marcharse del formato.
Francisco Javier Gómez de los Reyes, hermano de Antonio, fallecía en el día de ayer. Un motivo de "fuerza mayor ajena al programa" que le comunicaban de inmediato para que pudiera arropar al resto de su familia y llegase a tiempo a su último adiós.
Abandono
Un abandono que no dejó indiferente a ninguno de sus compañeros: "Deja un vacío muy grande, era quien nos buscaba para hacer cosas y el cachondeo", "era la alegría de la huerta", "se lo estaba pasando genial, ha sido un palo para él" o "ha tenido que ser por algo gordo, él no se va por cualquier tontería", fueron algunas de las declaraciones de los demás participantes al enterarse de su marcha.
