Bárbara Rey habla claro sobre Julio Iglesias tras las denuncias contra el cantante: "Me entristece enormemente"

Alejada de los focos y de las polémicas tras un 2025 especialmente mediático por su guerra contra su hijo Ángel Cristo Jr, la publicación de sus memorias -en las que relató con detalle cómo fue su relación con el Rey Juan Carlos-, y la biografía del Emérito, 'Reconciliación' en la que ni siquiera la nombra, Bárbara Rey ha reaparecido en la pasarela de moda flamenca 'We Love Flamenco' que se está celebrando en el emblemático hotel Alfonso XIII de Sevilla para protagonizar el front-row de los desfiles junto a otros rostros conocidos como Gloria Camila, Raquel Bollo, o Jessica Bueno.

Derrochando elegancia con un traje negro, la vedette ha comentado en su reaparición ante las cámaras que ha comenzado 2026 lejos de los focos pero "muy bien, sobre todo físicamente a nivel de salud y de todo". "Estoy perfecta, me encuentro muy bien" ha revelado, asegurando que ya está totalmente recuperada de las molestias de rodilla que sufrió tras su paso por el concurso de Mediaset 'Bailando con las estrellas'.

Ante la falta de novedades en su relación con su hijo, ya que sigue sin tener ningún tipo de contacto con Ángel a pesar de que han sido varias las ocasiones en las que ha reconocido que le desea lo mejor aunque en estos momentos la reconciliación sea imposible, Bárbara se ha pronunciado sobre el tema del momento: la denuncia contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras domésticas que le acusan de agresiones sexuales por unos hechos presuntamente ocurridos cuando trabajaban para el cantante en 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.

"Es un tema que a mí no me gusta entrar, pero lo único que sí puedo decir es que no se puede juzgar a la gente así, de esta manera, hay que esperar que la justicia investigue lo que tenga que investigar y veamos qué es lo que pasa" ha expresado.

Sin embargo, y a pesar de su prudencia ante el complicado momento que vive el artista, Bárbara ha dado la cara por Julio al reconocer que "me entristece enormemente lo que está ocurriendo porque siempre le he admirado y le he querido" y revelar que "una de mis primeras películas fue 'La vida sigue igual', que era la primera película que hizo Julio, y tengo muy buen recuerdo de él, muy buen recuerdo".

"Yo lo conozco y la forma que yo lo he conocido no tenía nada que ver con lo que están diciendo ahora" ha confesado. "Pero bueno, no quiero hablar más del tema, como he dicho anteriormente está la justicia. Yo soy una mujer que defiendo por encima de todo a las mujeres. Espero que se demuestre que lo que uno está diciendo es cierto y es verdad y que se compruebe" ha zanjado.

Polémica

Cambiando de tema, la vedette se ha pronunciado una vez más sobre sus polémicas declaraciones por la falta de promoción de sus memorias. Dejando claro que no ha dicho en ningún momento que exista "una mano negra" para callar el libro sobre su vida, sí se ha reafirmado en que "creía que iba a tener una promoción mayor, pero si la editorial considera que es como tenía que ser... Para mí no repercute en nada el que se venda más o menos, simplemente que me hubiera gustado que, pues no sé, haber ido a firmar libros a algunos sitios y tal, pero bueno, no ha ocurrido, pero no pasa nada, yo estoy muy bien". "Es saber vivir el momento y disfrutar de lo que uno tiene .Y luego ya después nunca se sabe lo que va a pasar" ha zanjado.