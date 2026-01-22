El desagradable momento que se ha vivido en First Dates tras pedirle a su cita que se desmaquille para cenar: "Si te llevo a mi pueblo me apedrean"

En el restaurante del amor de First Dates las sorpresas siempre están a la orden del día. Lo mismo puede producrise un inesperado flechazo que acabe con los solteros dándolo todo en la sala de intimidad total, que puede no haber ni rastro de química y que los comensales prefieran no sentarse si quiera a la mesa.

En esta ocasión, José de 80 años cenaría con Alberto, de 79, quien a veces se siente "trans". "Me gusta cuando viene un hombre a mi casa para vestirme de mujer", cuenta. En el amor le ha ido muy bien, es más, la noche anterior estuvo con un joven de 25 años.

Por su parte, a José no le ha gustado nada la forma de vestir y maquillarse tan femenina del soltero y no ha tenido ningún reparo en decírselo: "No te esperaba así", le decía a Alberto, que respondía: "¿Qué te esperabas?". "Alguien normal, como yo. Te llevo a mi pueblo así y me apedrean", decía José.

Ante tal tensión, el soltero se levantaba e iba directo al baño para desmaquillarse: "Me he puesto en el puesto de él. Me he quitado la pintura para que cenara a gusto".

