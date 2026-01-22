Se desvela el motivo del inesperado abandono de GH Dúo tras la separación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Falleció en casa, de repente"

Tras el inesperado abandono voluntario de Antonio Canales de 'GH DÚO' el pasado lunes por un "motivo de fuerza mayor" que la organización del reality decidió no hacer pública por respeto a la intimidad del bailaor -al que han dejado las puertas de la casa de Tres Cantos abiertas para cuando quiera regresar-, en la tarde de este miércoles salía a la luz que la razón de su salida del concurso se debía a la muerte de su hermano, Francisco Javier Gómez de los Reyes.

Ante la cantidad de rumores surgidos en las últimas horas especulando con que el fallecido podría ser una de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Antonio ha roto su silencio y ha reaparecido a primera hora de este jueves para compartir en su perfil oficial de redes sociales un comunicado familiar que poco antes publicaba su otro hermano, Óscar Gómez de los Reyes, en sus historias de Instagram.

"Desgraciadamente el pasado martes 20 de Enero, falleció en casa mi hermano Francisco Javier Gómez de Los Reyes. Así; de repente, sin que nadie lo esperara se acostó a dormir y ya está con Dios" ha explicado, agradeciendo "las muestras de cariño y preocupación de tantísima gente" antes de pedir, principalmente por el bienestar del artista, "intimidad, discreción, sensatez y cordura".

"Ya que mi hermano Antonio está trabajando en un programa de máxima audiencia, y merece respeto, silencio y mesura" ha asegurado, lamentando que "todo este inesperado y doloroso desenlace ha provocado muchos comentarios en redes sociales fuera de lugar que están asustando mucho a gente que nos quiere".

"Vuela alto pequeño" ha concluido, acompañando su mensaje con una imagen de los tres hermanos posando de lo más sonrientes.

Noticias relacionadas

Una reaparición que en pocos minutos ha desatado numerosas reacciones, como las de Blanca Romero, Rosa Benito, o Charo Reina, que no han dudado en comentar el comunicado de Antonio y desearle fuerza en estos durísimos momentos.