Mónica Naranjo confirma que abandonará los escenarios cuando acabe su gira: "Quiero hacer otras cosas y no tengo tiempo"

Mónica Naranjo está inmersa en la gira 'Greatest Hits', con la que está celebrando sus 30 años en el mundo de la música con un completo repaso de los temas más icónicos de su carrera musical, como 'Desátame', 'Pantera en libertad', o 'Sobreviviré'. Pero su esperado regreso a los escenarios no está siendo como imaginaba, ya que las críticas han sido demoledoras tras su concierto en Valencia, en el que sus fans aseguraron que no le daban más que "un suficiente" afirmando que se la veía como "ralentizada", y que se ausentó en varias ocasiones durante el show.

Críticas a las que ha respondido muy enfadada este jueves en su reaparición en la presentación de los Premios Dial 2026 que se celebrarán el próximo 12 de marzo en Tenerife y en los que recibirá un premio a su trayectoria: "No sé de dónde habéis sacado todo eso, estoy flipando con todo lo que habéis contado. Pregunto a las personas que han dicho eso, ¿dónde han estado? Porque en mi concierto no han estado. Eso es una gilipollez como una casa, yo les invito a todos que voy a seguir de gira que vengan y que lo comprueben, que lo comprueben" ha retado sin ocultar su disgusto.

Lo que sí ha confirmado es que después de esta gira, "cuando acabe en el 2027" tiene previsto tomarse un descanso. "Voy a estar un tiempo sin pisar el escenario, sí. Quiero hacer otras cosas y no tengo tiempo. Al final yo siempre que digo que las cosas que pican con gusto no pican, la sarna que pica con gusto no pica. Entonces para mí esto no es un sacrificio, no es un cansancio, es un trabajo que me encanta y soy muy bendecida por poder tener un trabajo que llega a tantas personas. Pero yo creo que también son importantes los descansos para poder, como digo yo, es bueno estar enchufada y también estar desenchufada para poder coger otra vez energía y ganas" confiesa, reconociendo que en ocasiones "es bueno parar y sobre todo tener tiempo para uno".

Parón

Un parón en su carrera musical en el que no ha querido revelar si aprovechará para disfrutar de su pareja, Laín García Calvo, con el que se dio el 'sí quiero' en secreto hace unos meses después de varios años de discreta relación.