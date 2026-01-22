Nace la primera pareja en GH Dúo: los concursantes ya no se esconden y los dan todo delante de sus compañeros

Demostrando que ha pasado página tras su ruptura con José Carlos Montoya, Anita Williams está disfrutando a tope de la experiencia de 'GH DÚO'. Fiel a su personalidad -que ya demostró en 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'- la catalana se está ganando el cariño de sus compañeros y se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas del reality.

A pesar de que en un primer momento no le hizo ninguna gracia concursar como trío con Manuel González y su hermana Gloria, con el paso de los días ha logrado superar sus diferencias con el gaditano -con el que fue infiel a Montoya en 'La isla' dinamitando su relación- y cada vez se llevan mejor, apoyándose en las pruebas y dejando claro que ya no es tan descabellado pensar que puedan llegar a ser amigos cuando acabe esta experiencia a pesar de que en 'Supervivientes' no lograron limar asperezas por la presencia del de Utrera en Honduras.

Pero no es en Manuel en quien más se ha apoyado en los últimos días, sino en Andrea. Tras su entrada en la casa el jueves pasado junto a Sandra y a Juanpi, Anita ha encontrado en el tentador a un nuevo aliado, y las confidencias y muestras de cariño entre ambos -además de una atracción mutua imposible de disimular- son cada vez más evidentes.

Y aunque todavía es pronto para decirlo, y la influencer ha asegurado que no quiere volver a enamorarse porque todavía tiene sentimientos muy fuertes por Montoya, parece que el amor podría surgir en la casa de Tres Cantos viendo la cercanía que está teniendo con Andrea desde que se unió al reality con la expareja con la que formó un triángulo amoroso en la última edición de 'La isla de las tentaciones'.

"Soy muy cariñosa" le ha confesado entre risas después de colocarse sobre él en el sofá mientras hablaban de su vida, mientras el joven se ha abierto en canal con ella sobre las chicas con las que ha estado en su vida, revelando que la primera vez que se enamoró fue a los 23 años.

Además, y como ambos tienen hijos, han encontrado en el otro un importante apoyo al que contar cómo es su día a día con sus pequeños y cuánto les echan de menos desde que comenzó el reality.