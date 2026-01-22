Pasapalabra lo hace oficial: el mayor bote de su historia "ya tiene dueño", tras 300 duelos entre Manu y Rosa

La noticia que desde hace casi dos años estaban esperando todos los espectadores de Pasapalabra por fin ha llegado. Antena 3 soltó como una bomba, este miércoles por la noche, que el mayor bote de la historia del concurso "ya tiene dueño".

"Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable", han comunicado.

Mayor que el bote de Rafa Castaño

El Rosco que marcará un hito en la televisión llegará "muy pronto", según Pasapalabra. Y es que el madrileño o la gallega se llevarán un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Atrás queda el récord de Rafa Castaño, que en marzo de 2023 conquistó una cifra por aquel entonces desorbitada: 2,27 millones.

Después de 300 duelos

O Manu o Rosa se convertirán en los próximo días en el sucesor de Óscar Díaz, el último ganador de Pasapalabra, que se llevó un bote de 1,8 millones de euros el 15 de mayo de 2024. Desde entonces se busca ganador.

"Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella", asegura el programa que presenta Roberto Leal y que no para de batir récords de audiencia. Con este anuncio, está claro que el número de espectadores se multiplicará durante los próximos días.