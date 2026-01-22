Debate final
Sandra Barneda despidió 'La isla de las tentaciones' con un emotivo discurso y lágrimas en plató: "La tentación y el amor van a seguir"
La presentadora puso punto y final a la novena temporada del reality
Kevin Rodríguez
El tercer debate final de 'La isla de las tentaciones 9' cerró este miércoles una edición que la propia presentadora, Sandra Barneda, calificó de “histórica” durante su emotivo discurso de despedida ante los protagonistas que pasaron por plató.
Barneda reunió a los participantes —entre ellos Nieves Tristán, Helena Arauz, Andrea Canel, Claudia Chacón, Almudena Porras, Darío Linero, Gilbert, Rodri López, Enrique Cofino y Lorenzo Ayala— para poner broche a una experiencia que “ha cambiado la vida” de muchos de ellos, abrazos incluidos y lágrimas contenidas por parte de figuras como Helena y Rodri.
Durante su intervención, la presentadora reflexionó sobre la intensidad de esta temporada: “Es la temporada de las noches infinitas de amor y lágrimas, las carreras imparables, los besos apasionados, los giros inesperados y los gritos más desgarradores que nunca”, subrayando el carácter emocional que ha marcado esta entrega.
También tuvo palabras de agradecimiento para el equipo tras las cámaras, el público y las parejas ausentes como Mayeli Díaz y Álvaro Rubio, que no pudieron acudir porque “se ha complicado” su asistencia al debate final y que próximamente serán padres. Barneda terminó confirmando que “La tentación y el amor van a seguir luchando”, recordando que habrá una décima edición del reality.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones