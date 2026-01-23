Antonio Canales vuelve a GH Dúo y se salta las normas del programa al contar este importante dato del exterior a los concursantes: "Tuve que abandonar por..."

Tras abandonar la casa de 'GH DÚO' de manera repentina por "un motivo de fuerza mayor", Antonio Canales ha reaparecido de nuevo en el concurso para enviar un mensaje tranquilizador a todos sus compañeros después de ver lo preocupados que se quedaron al informarles de su marcha.

El pasado martes la organización del reality decidió no hacer pública la razón de su abandono por respeto a su intimidad, pero más tarde trascendía que el motivo se debía a la muerte de su hermano, Francisco Javier Gómez de los Reyes... lo que ha supuesto un duro golpe para toda su familia.

Este jueves, el artista se ha colado de nuevo en la casa de 'GH DÚO' con un mensaje que ha llamado la atención en redes sociales. "Hola chicos, aquí estoy, cuánto os echo de menos, cuánto os quiero", comenzaba diciendo visiblemente emocionado.

"Como ya sabéis tuve que abandonar la casa por motivos personales", continuaba explicando sin entrar en detalles y se despedía con un enigmático mensaje que deja abierta la posibilidad de que se reincorpore al concurso: "Pronto os lo contaré, ojalá veros pronto".

Duro comunicado

"Ya que mi hermano Antonio está trabajando en un programa de máxima audiencia, y merece respeto, silencio y mesura" ha asegurado, lamentando que "todo este inesperado y doloroso desenlace ha provocado muchos comentarios en redes sociales fuera de lugar que están asustando mucho a gente que nos quiere".

"Vuela alto pequeño" ha concluido, acompañando su mensaje con una imagen de los tres hermanos posando de lo más sonrientes.

Una reaparición que en pocos minutos ha desatado numerosas reacciones, como las de Blanca Romero, Rosa Benito, o Charo Reina, que no han dudado en comentar el comunicado de Antonio y desearle fuerza en estos durísimos momentos.