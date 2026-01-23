Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu

Pasapalabra vuelve a hacer historia de la televisión. Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.

Muy pronto llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella.

Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? Hay una cosa que está clara. Antena 3 lo anunciará con tiempo. De hecho, ya hay precedente de eso. Solo hay que recordar el especial que preparó la cadena cuando Rafa consiguió llevarse los dos millones en una increíble vuelta al rosco que hizo de una sola tacada u óscar cuando consiguió los 1,8 millones de euros.

En aquel momento, se emitió un programa de 20.00 a 21.00 (horario habitual del programa) y, tras el informativo, , Pablo Motos tuvo el placer de entrevistar a Óscar y Moisés antes de conocer el desenlace. El especial se emitió después del espacio de Pablo Motos de igual manera que ya ocurrió la última vez que se dio el premio. Por lo tanto, no es de extrañar que la cadena anuncia con tiempo cuando ocurrirá este momento histórico. Ahora, Manu y Rosa deben seguir luchando por mantener su puesto en el programa y tener la suerte de lado para dar con las 25 palabras que les catapulten directamente al olimpo del concurso y les permita hacer historia de la televisión.

Manu o rosa. Rosa o Maunu. Cualquiera de los dos concursantes puede hacerse con el histórico bote. Recordemos que Manu lleva luchando por el premio final desde que Óscar se hizo millonario. Manu comenzó a jugar al día siguiente y ha aguantado en el programa hasta luchar por el bote. Y ojo, porqué hablamos de más de 400 programas luchando por el bote, un récord con el que supera a otras leyendas del concurso como Orestes o Pablo Díaz.

Por lo tanto, quedan solo días para seguir disfrutando de Manu y de rosa pues, gane quien gane el bote, los dos concursantes pondrán punto y final a su aventura en el concurso. Y es que la norma del programa establece que el derrotado también deja el programa y se lleva todo el dinero que haya acumulado.

Para los supersticiosos hay que señalar que Manu tiene los números en su contra. ¿El motivo? En las últimas ocasiones ha sucedido que el jugador más veterano concursando fue el que se tuvo que ir a casa como derrotado en el rosco. Por ejemplo, en el caso de Orestes, pese a sus 360 programas, tuvo que comprobar atónito como Rafa, con 197 programas, completaba todo el rosco en una única vuelta, dejando al burgalés sin la posibilidad de participar.

Lo mismo le ocurrió a Moisés. Con un total de 245 programas, nada pudo hacer cunado Óscar ganaba 1,8 millones de euros en su programa número 157.

Por todo ello, si es cierto eso de que "no hay dos sin tres", la suerte parece que no sonríe a Manu en su lucha por el codiciado premio. Eso sí, también puede ser que el madrileño rompa la maldición del programa y se convierta en ganador y millonario de la noche a la mañana.

Gane quien gane, el presentador Roberto Leal tiene claro por qué los dos "han marcado una época y se van a recordar para siempre en la historia" de este programa.