El incómodo momento que se ha vivido en First Dates tras la insistencia de un soltero a su cita: "Cuando me quedo solo se me cae..."
La comentada reacción de la soltera tras lo sucedido en el restaurante del amor
Las prisas, según dicen, no son buenas aliadas en casi nada. Y en el tema amoroso tampoco suelen ser de mucha ayuda si no, que se lo digan a una de las últimas parejas que han pasado por First Dates: Alonso y Esperanza. Él, a sus 84 años, confesaba al llegar que se había quedado viudo en dos ocasiones y que tiene ganas de volver a ilusionarse. "Me he quedado viudo dos veces. La soledad es muy mala. Cuando me quedo solo se me cae la casa encima", decía emocionado.
Para inentar encontrar una nueva compañera de viaje contaba con Esperanza, una sevillana que según veía a Alonso, no parecía quedar muy satisfecha.
Y tras esta primera toma de contacto, ambos pasaban a la mesa para disfrutar de una cena y una agradable charla. Sin embargo, la actitud del soltero, algo insistente con intentar venderse bien a Esperanza con frases como "Está feo que lo diga, pero yo soy muy bueno. Tú no vas a encontrar a otra persona como yo", acababa por saturara a la sevillana, que confesaba que le diría que sí pero luego le daría "largas por teléfono".
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones