El incómodo momento que se ha vivido en First Dates tras la insistencia de un soltero a su cita: "Cuando me quedo solo se me cae..."

Las prisas, según dicen, no son buenas aliadas en casi nada. Y en el tema amoroso tampoco suelen ser de mucha ayuda si no, que se lo digan a una de las últimas parejas que han pasado por First Dates: Alonso y Esperanza. Él, a sus 84 años, confesaba al llegar que se había quedado viudo en dos ocasiones y que tiene ganas de volver a ilusionarse. "Me he quedado viudo dos veces. La soledad es muy mala. Cuando me quedo solo se me cae la casa encima", decía emocionado.

Para inentar encontrar una nueva compañera de viaje contaba con Esperanza, una sevillana que según veía a Alonso, no parecía quedar muy satisfecha.

Y tras esta primera toma de contacto, ambos pasaban a la mesa para disfrutar de una cena y una agradable charla. Sin embargo, la actitud del soltero, algo insistente con intentar venderse bien a Esperanza con frases como "Está feo que lo diga, pero yo soy muy bueno. Tú no vas a encontrar a otra persona como yo", acababa por saturara a la sevillana, que confesaba que le diría que sí pero luego le daría "largas por teléfono".

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.