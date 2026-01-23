Kiko Rivera pone tierra de por medio y empieza una nueva vida con su novia en Nueva York: "Cuando estás con la correcta cualquier ciudad es la mejor"
El DJ vive su mejor momento personal junto a Lola García
EP/F. L.
"Comienza la aventura", anunciaban Kiko Rivera y Lola García esta semana a través de sus stories de Instagram con una imagen en la que aparecían los dos montados en un avión. Sin embargo, el destino ha sido toda una incógnita hasta hoy, cuando los dos tortolitos han despejado las dudas con un book de lo más idílico por Nueva York.
"Estoy en la mejor ciudad del mundo, sí. Pero lo mejor de todo es con quién la estoy viviendo. Caminar, perderse, reírse por cualquier tontería... Eso es lo que hace que este viaje sea especial de verdad. No es el sitio, es la persona. Y cuando estás con la correcta, cualquier ciudad se convierte en la mejor", ha compartido el hijo de Isabel Pantoja.
Unas imágenes que demuestran lo enamorados que están y cómo están aprovechando el tiempo juntos. Una salida que ha llamado especialmente la atención porque el dj no solía acostumbrar a sus seguidores a hacer este tipo de escapadas con su exmujer, pero ahora todo es diferente.
Por su parte, Lola ha comentado la publicación de su chico con un mensaje cargado de cariño: "New York, y todo lo que nos queda por vivir juntos. Te quiero muchísimo!", demostrando así que está en uno de sus mejores momentos al lado del dj.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones