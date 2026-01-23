Ya es oficial, nace la primera pareja en GH Dúo con una inesperada declaración en plena gala: "Me molaría tener algo más con él y ahora es el momento"

Carlos Lozano y Cristina Piaget son dos de los concursantes que más juego están dando en 'GH DÚO'. Divertidos, irreverentes, con ese punto de 'locura' tan necesario en los realities para que la audiencia esté enganchada a la pequeña pantalla, y dispuestos a no callarse nada y a enfrentarse a sus compañeros siempre que tienen ocasión, la pareja nos está regalando grandes momentos en las dos semanas que llevamos de reality. Y, con permiso de las 'intimísimas' Carmen Borrego y Belén Rodríguez, han formado una de las alianzas más firmes de la casa de Tres Cantos.

Una amistad que podría convertirse en algo más, ya que días después de confesar a sus compañeros que Carlos le gusta "un poquito", Cristina ha abierto su corazón y ha reconocido que podría llegar a enamorarse del presentador, al que conoce desde hace décadas y con el que se rumorea que podría haber vivido un breve romance en sus inicios en el mundo de la moda, cuando ambos eran "unos niños" como ha insinuado el ex de Mónica Hoyos.

"No me puedo imaginar una pareja mejor que Carlos Lozano" ha confesado la modelo en el confesionario, agredeciendo su apoyo en las discusiones que ha tenido en los últimos días con algunos de sus compañeros como Belén Ro, Anita Williams, o Raquel Salazar.

"Me gusta mucho como..."

"Me da tan buen rollo" ha añadido, reconociendo que su pareja en el reality "tiene sex appeal", "no ha cambiado mucho" en estos años que llevaban sin verse, "y por eso estamos también un poco atacados", dejando entrever que podría haber una tensión sexual no resuelta (por lo menos por su parte) entre ambos.

Tanto es así que al verles tumbados en la misma cama, Raquel les ha preguntado si habían hecho 'edredoning'. Algo que Cristina ha comentado entre risas con Carlos, asegurando que "todavía no conoces mis poderes de seducción".

Sin embargo, parece que por el momento el presentador no está muy por la labor, ya que ha dejado claro que la modelo "me gusta mucho como amiga" mientras ella admitía que le gusta "un poco" su compañero.

"Me podría enamorar de él. Pienso que Carlos podría ser una persona de la cual me podría enamorar. Me molaría tener algo más con él y ahora sería el momento, tendríamos tiempo" se ha sincerado en el confesionario, confesando abiertamente su atracción por él.