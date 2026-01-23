Primeras declaraciones de Kiko Jiménez tras la detención : "En pijama y esposado"

El pasado 10 de enero, Kiko Jiménez se veía envuelto en la polémica después de que su padre fuese detenido por apuñalar en el abdomen con un armar blanca a un hombre en Linares. Tras el suceso, el padre del colaborador ingresó en prisión acusado de tentativa de homicidio.

Ahora, es el turno de Kiko Jiménez, que da un paso al frente y se sienta en el plató de '¡De viernes!' para responder a todas las preguntas que quedan sin responder tras lo ocurrido y se abre completamente hablando de cómo ha sido y es la relación con su padre. 'El tiempo justo' ha emitido las primeras imágenes de Kiko Jiménez tras la detención de su padre, que ha sido acusado de apuñalar a un hombre en el abdomen con un arma blanca en la localidad jienense de Linares. El novio de Sofía Suescun se muestra serio mientras la reportera le formula preguntas sobre este tema.

Antonio Rossi ha recordado en el plató de 'El tiempo justo' que el exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' no tiene relación con su padre, por lo que no sabe hasta qué punto está afectado por la situación. Kiko se ha criado con su madre, Carmina, y con sus abuelos maternos, y en más de una ocasión ha afirmado en televisión que no tenía ningún vínculo con su padre biológico, que ha sido detenido por la Guardia Civil y que ha ingresado en prisión.

"Es verdad que nunca te acostumbras a situaciones de este tipo y más si te tienes que enfrentar a la prensa", ha comentado el colaborador de 'El tiempo justo' al ver las imágenes de Kiko cabizbajo al ser preguntado por los reporteros acerca de la situación de su padre, aunque considera que es posible el ex de Gloria Camila rompa su silencio pronto: "Conociendo el perfil, él podría estar viendo el mejor momento para hablar si le surge la oportunidad, porque él lo cuenta todo y lo mide todo, aunque es verdad que no tiene relación con su padre".