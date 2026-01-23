Última hora sobre el estado de salud de la nuera de Makoke, que acaba pasando por quirófano: las imágenes de la influencer en el hospital, tras anunciarse que sufre una enfermedad desconocida

Un problema de salud de un familiar muy cercano hacía que Makoke tuviera que verse obligada a cancelar su boda, que se habría celebrado el 12 de septiembre. Sin embargo, este contratiempo hacía que el enlace tuviera que aplazarse, aún sin fecha oficial.

A pesar de que Marina Romero, la mujer de Javier Tudela, hijo de Makoke, no haya querido dar detalles de la enfermedad que padece, sigue compartiendo en redes su día a día. Ahora, sin contra apenas nada sobre su estado de salud, ha publicado una impactante imagen de su ingreso hospitalario. "Ha sido un año agridulce, pero con muchas enseñanzas". En la imagen, la pareja de Javier Tudela se muestra con la vía intravenosa, una gasa en el cuello y los ojos hinchados y enrojecidos.

Ahora, aunque sigue sin saberse cuál es la enfermedad que padece a nuera de Makoke, ha sido la colaboradora de televisión la que ha contado que la joven ha pasado por quirófano

