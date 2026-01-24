Defensa pública
Marlaska respalda a Sarah Santaolalla y pide “órdenes de alejamiento” contra ultras como Vito Quiles
El ministro del Interior alza la voz desde RTVE tras el acoso denunciado por la tertuliana, mientras se reabre el debate sobre seguridad y libertad de expresión
Kevin Rodríguez
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ha quedado callado frente a la polémica que rodea a la tertuliana de RTVE Sarah Santaolalla tras las acusaciones de acoso sufridas por parte del agitador ultra Vito Quiles. Marlaska intervino este viernes en Mañaneros 360 para mostrar su apoyo público a Santaolalla y reclamar medidas más contundentes contra este tipo de comportamientos.
Marlaska defendió que se adopten “órdenes de alejamiento” y otras medidas “necesarias y precisas” para evitar que casos como el denunciado por Santaolalla se repitan, subrayando que la policía y la Guardia Civil están ahí “para protegernos y para salvaguardar ese ejercicio de los derechos”. La petición del ministro llegó incluso cuando el programa ya daba por cerrada la entrevista, un gesto que dejó claro el nivel de preocupación institucional ante el asunto.
La propia Santaolalla relató en sus redes sociales cómo Quiles llegó a seguirla “preguntando mi horario de entrada y de salida” y persiguiéndola “desde un Mercedes negro” en las inmediaciones de Prado del Rey, sede de RTVE. Más allá de esas imágenes, la tertuliana ha denunciado lo que considera una campaña organizada de hostigamiento y ha pedido que se tomen medidas “para garantizar la seguridad ante el mínimo riesgo a la integridad".
El debate ha vuelto a encender el foco mediático sobre la lucha contra la ultraderecha y el acoso a periodistas en España, con voces a favor de reforzar las protecciones y otras que advierten del peligro de restringir libertades. Lo cierto es que las palabras de Marlaska han intensificado la discusión pública sobre cómo compatibilizar seguridad, orden público y libertad de expresión sin renunciar a los derechos fundamentales.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011