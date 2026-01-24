Testimonio del novio de Sofía Suescun tras la inesperada detención policial: "Atrincherado en su casa, que hay un montón de policías fuera, que hay muchos ruidos, que hay armas"

Kiko Jiménez se ha sentado en '¡De viernes!' para hablar de la polémica detención de su padre, Fernando Martínez, en Linares (Jaén) tras ser acusado de una agresión con arma blanca que tuvo lugar el día anterior en un conocido establecimiento de la ciudad.

El influencer ha asegurado encontrarse "bien porque ya han pasado un par de semanas", pero "en su momento fue un trago amargo para mí y para toda la familia" porque "recibir una noticia así cuando todo está en calma pues... mal".

Kiko se enteró "por mensajes en redes sociales" cuando "iba en el coche con Sofía" porque "gente de mi pueblo me estaba enviando lo que estaba sucediendo casi a tiempo real". Sin embargo, asegura que la información le llega "a cuentagotas": "Simplemente me cuentan que mi padre está atrincherado en su casa, que hay un montón de policías fuera, que hay muchos ruidos, que hay armas".

En ese momento, hay algo que se le viene a la cabeza: "A mí me preocupa mi madre, me preocupa mi abuela, mi familia con la que tengo contacto, con la que hablo día a día". Razón por la cual, confiesa, se queda "un poco en shock".

Tras recibir esta información, Kiko llamó a su madre porque se preocupó por ella y "no sabía nada, se quedó en shock cuando se lo conté". El joven ha asegurado que "no sé nada" de él porque "llevo mucho tiempo sin saber nada", pero después de esto tampoco quiere retomar el contacto ya que "solo con ver esas imágenes es suficiente".

El novio de Sofía Suescun, que no tiene relación con él, ha asegurado que cree que su padre "no está bien" por "la vida que ha llevado, el consumo de drogas y por todo... no está bien" y "debería de estar en un sitio preparado para este tipo de personas".

"No me he preocupado por él porque él no se ha preocupado por mí desde que nací", ha confesado y Ángela Portero ha arrojado luz asegurando que ha hablado con su familia paterna y le han dado para permiso para revelar que su padre "tiene una enfermedad mental muy grave, tiene un problema mental que es la razón por la que ha sido agresivo con gente".