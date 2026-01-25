Rosa, la inmigrante a España que hace historia en Pasapalabra con el bote más alto de la historia del programa: 2,7 millones de euros

Llega el gran momento que muchos espectadores estaban esperando: el bote de Pasapalabra, el más alto de la historia del programa, ya tiene dueño. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.

Muy pronto llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella. Con o sin bote, Manuel Pascual es un concursante legendario en Pasapalabra. Sin duda, le avala su trayectoria a lo largo de más de 400 programas. De hecho, es el gran recordman: el más longevo desde que superó la marca de Orestes Barbero, el que atesora más victorias, el que más dinero ha acumulado.

Hay muchos motivos que avalan a Manu como merecedor del mayor bote en la historia de Pasapalabra. La longevidad significa veteranía y, por lo tanto, experiencia. Nadie ha jugado El Rosco tantas veces como él. Con Rosa como rival de máxima exigencia, el de Villalba ha hecho frente a todo tipo de situaciones: remontadas que parecían imposibles, duelos de estrategia, finales ajustadísimos y empates rozando el bote. Los dos se han hecho mutuamente mejores.

Por su parte, Rosa ha permanecido invicta durante once programas, que en emisión supone casi dos semanas y media. Se trata de una auténtica barbaridad teniendo el cuenta el altísimo nivel de exigencia del concurso y, tanto o más importante, que en el atril de al lado está Manu. La gallega ha mantenido un auténtico idilio con el color naranja desde que ganó el duelo del 30 de diciembre y hasta este 15 de enero incluido.

Rosa es sonrisa, discreción y saber estar. Igual que Manu. en uno d elos programas Rosa pidió permiso a Roberto Leal para dedicar un minuto a mandar un saludo muy especial antes de jugar El Rosco. Lo tenía pendiente desde su primer programa y ya está a punto de llegar a la veintena. La concursante quiso enviar un precioso mensaje de agradecimiento a sus padres.

“Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos”, explicó. Su madre, Irma, y su padre, Tino, abandonaron Argentina y llegaron a Galicia, concretamente a La Coruña, ciudad que les acogió y donde Rosa ha crecido desde que tenía 7 años, como nos ha contado en exclusiva a la web de Pasapalabra. De hecho, Rosa nació en Quilmes, una ciudad a sólo 19 kilómetros de Buenos Aires y situada sobre la costa del Río de la Plata. Por eso, en su corazón se siente de los dos lugares: argentina y española, rioplatense y gallega, quilmeña y coruñesa.

Noticias relacionadas

“Gracias por todo lo que hacen, lo que han hecho”, dijo emocionada en el programa a sus padres al contar su historia de renuncia y generosidad. “La emoción que tienen ellos estos días de verme aquí en este atril es la mayor motivación para mí”, aseguró.