David Bustamante revela este comprometedor dato sobre el futuro de su hija en común con Paula Echevarría, con mensaje sobre su futuro bebé: "Que haga lo que quiera"

En uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como profesional, David Bustamante arranca 2026 con un nuevo e ilusionante proyecto. Y es que tal y como ha anunciado por sorpresa este lunes, será el protagonista del musical 'El Zorro' basado en el legendario héroe enmascarado de la novela de Isabel Allende- que promete convertirse en uno de los éxitos de la temporada y se estrenará próximamente en el Teatro de La Latina de Madrid.

"Sorpresa cuando me llamaron a mí y sorpresa cuando dije que sí porque no pude rechazar un proyecto tan bonito. Sabéis de sobra que me quedé enamorado del teatro musical y es un personaje, un superhéroe con el que he crecido y que es la base de muchos superhéroes actuales" ha expresado emocionadísimo ante las cámaras de Europa Press, asegurando que "vamos a poner toda la carne en el asador para que sea algo especial y que dejemos nuestra firma en algo importante".

Reconociendo que no ha hablado con Antonio Banderas -que interpretó a 'El Zorro' en la película de Hollywood con el mismo nombre- para preparar su papel, sí ha confirmado que "posiblemente le invitaremos para que venga a disfrutar y nos dé algún consejo".

Por lo de pronto, el triunfito ha revelado que se prepará para uno de los papeles más importantes de su vida "dando clases de esgrima, seguiré con mi preparación física y retomaré las acrobacias y las artes marciales, un poco de todo para estar en mi prime, en mi mejor versión posible para que sea muy espectacular y muy divertido también".

"Además tengo otros proyectos de tele, de la gira, canciones nuevas que sacar... Va a ser un año bastante intenso. Estoy en un momento que me encuentro muy bien, con mucho equilibrio entrenando, cuido mucho la alimentación. Me ayuda mucho a nivel vocal y para estar en el escenario es básico y tengo que estar muy en forma para esta obra, y es otro reto y otra meta que me ayuda a conseguir el objetivo" confiesa.

Clave en esta etapa tan dulce de su vida, como reconoce, su novia Yana Olina, a la que define como "la compañera perfecta". "Me ayuda muchísimo con todo, con la preparación, con el texto... Me ayuda a vivir. Yana es una fenómena y sin ella no sería posible nada" desvela.

"Estoy muy feliz, muy cómodo. Son ocho años de relación y la verdad es que estamos muy contentos. Nos complementamos muy bien y llevo una vida muy tranquila. Fuera aparte de estos momentos, llevamos una vida muy normal y a mí eso me da salud. Me da felicidad y tranquilidad" reconoce.

Boda a la vista

Después de 8 años juntos, ¿se plantean dar un paso más para formalizar (más si cabe) su relación? ¿Habrá boda o bebé este 2026?: "Bueno, si me lo preguntáis mucho, quitáis las ganas, así que esperad. Esperad que todo llega en esta vida. Pues quién sabe. No cierro las puertas a nada, es lo más natural del mundo. Cuando llegue el momento será el ideal" ha confesado a corazón abierto, dejando entrever que está más cerca repetir paternidad que pasar por el altar con la bailarina.

La hija que tiene en común con Paula Echevarría, Daniella, está a punto de cumplir 18 años. Una mayoría de edad que Bustamante no oculta que le da "mucho vértigo", aunque presume orgulloso de que "se está haciendo una mujercita muy responsable y tiene ya las ideas y sus objetivos de lo que quiere ser, de lo que quiere hacer y que sea feliz. Es lo único que le deseo a mi hija". "Los papás, tanto Paula como yo, estamos ahí para ayudarla en todo y que, bueno, que empiece a volar del nido. Es normal, todos vamos creciendo" apunta presumiendo de la buena relación que tiene con su exmujer.

Respecto a si la joven ya tiene claro si le gustaría seguir los pasos de sus famosos papás, el artista ha bromeado revelando que aunque "la música le encanta, la voz salió a la madre". "Ya se lo preguntaréis a ella porque tampoco voy a hablar en su boca, pero a ella le gusta mucho la moda y le gusta el marketing, y le gustan estas cosas, lógicamente. Lo ha vivido en casa y tiene a la mejor ahí en casa, así que aprenderá mucho de ella, estoy seguro. Que sea feliz, que haga lo que quiera" afirma rotundo.

Por último, y sin revelar qué nuevo proyecto televisivo tiene por delante, David ha adelantado que "tengo prácticamente ya compuesto un nuevo disco e iremos desvelando nuevos singles. Nueva música y a seguir activos. Estoy on fire, y mientras la gente me brinde su oído y su abrazo, yo seguiré dando guerra".